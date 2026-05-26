La Asociación de Comunicación Científica exige rectificación a El Hormiguero

La Asociación de Comunicación Científica exige que El Hormiguero rectifique su presentación de la relación entre el cáncer de piel y el sol en su entrevista a Marcos Llorente.

La Asociación de Comunicación Científica exige una rectificación a El Hormiguero por presentar como debate la relación entre el cáncer de piel y el sol en su entrevista a Marcos Llorente.

La entidad considera que el programa dio visibilidad a afirmaciones contrarias al consenso científico sobre la exposición solar y el cáncer de piel, y cuestiona especialmente que la conversación fuese presentada públicamente como un debate. La asociación, fundada en 1971 para promover la comunicación científica en España e Iberoamérica, remitió una carta a la dirección del programa, al Comité de Cumplimiento Normativo y al Consejo de Administración de Atresmedia.

En ella, critica el tratamiento que se dio a las declaraciones del jugador del Real Madrid, quien volvió a cuestionar la relación entre la radiación ultravioleta y el cáncer cutáneo, además de poner en duda la efectividad de las cremas solares. La asociación sostiene que durante la entrevista con Pablo Motos, Llorente reiteró afirmaciones contrarias a la evidencia científica, que ya había difundido previamente en redes sociales y otros espacios.

Uno de los puntos que más preocupa a la AEC2 es que tanto la web oficial como las redes sociales de El Hormiguero calificaran posteriormente la conversación como un debate. Frente a ello, la entidad insiste en que no es verdad que exista un debate científico real sobre esta cuestión: podemos hablar de un gran consenso. La asociación asume la radiación ultravioleta -proveniente principalmente del sol- como factor causal principal del cáncer de piel.

Además, añade que la Skin Cancer Foundation también estima que aproximadamente el 86% de los melanomas y el 90% de otros cánceres de piel están asociados a esta exposición. Asimismo, subraya que la recomendación evitar la exposición solar en las horas centrales del día y, explícitamente, medidas de fotoprotección física y uso adecuado de protector solar -que pueden ser de tipo químico, físico o mixto, sin variar en su seguridad-





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