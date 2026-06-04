La Asociación de Amigos de los Patios de Toledo celebra 25 años abriendo 46 recintos patrimoniales durante el Corpus Christi

La Asociación de Amigos de los Patios de Toledo conmemora su 25 aniversario con la apertura de 46 patios históricos en el Casco Antiguo, una tradición que nació en 1995 y se consolidó en 2001. Los espacios, de propiedad diversa, permanecerán abiertos gratuitamente del 1 al 6 de junio,展示其 arquitectura y historia multicultural. La iniciativa, que sobrevivió a la pandemia, busca consolidarse como un referente patrimonial y cultural de la ciudad.

Un total de 46 espacios, que son una lección de arquitectura y reflejo de la historia multicultural de la ciudad, permanecen abiertos de manera gratuita durante una semana bajo el paraguas de la asociación que lo ha hecho posible y que cumple ya un cuarto de siglo.

Todo comenzó en 1995, con la denominada 'Tertulia de Zocodover'. Sus integrantes convocaron un concurso de patios toledanos para mostrar a la ciudadanía esos espacios interiores abiertos en las viviendas y palacios del Casco Histórico de la ciudad, capaces de captar luz entre las estrechas callejuelas, que juegan además el papel de regulador térmico. En aquel entonces, ocho de sus propietarios se sumaron a la iniciativa.

Fue un éxito, pero tuvieron que pasar cinco años para que se realizara una segunda convocatoria. Así, ya en el año 2000, el proyecto AVEC-Toledo, dentro de un programa europeo que promovía la sensibilización de la población con el patrimonio cultural de la ciudad, organizó su primer 'Concurso de Patios' con motivo de las fiestas del Corpus Christi a través del colectivo 'Pilotaje Local' (integrado por la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, Iniciativa Ciudadana y Foro Cultural).

Ya entonces se inscribieron 23 participantes. Se realizaron dos ediciones del certamen, entonces prácticamente sin dotación económica (años 2000 y 2001). Al ser una iniciativa con fondos europeos, el proyecto estaba destinado a desaparecer y solo podía tener continuidad si se hacía cargo una entidad privada. Animados por los resultados, unos pocos toledanos decidieron hacer una asociación, coger el testigo y afrontar el reto.

Andrés León, propietario de uno de esos primeros patios participantes, se puso en contacto con directivos de la Asociación de Patios de Córdoba y se desplazó allí para informarse del contenido y experiencia de la ciudad. De regreso a la capital castellanomanchega, comenzó a fraguarse la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo, convocando a participantes de las dos ediciones anteriores y algunos simpatizantes de la idea.

Fue en octubre de 2001, en el emblemático Palacio de Benacazón, una iniciativa que ya ha conseguido que abran sus puertas hasta 46 patios del Casco Histórico de Toledo con motivo de la celebración del Corpus Christi de la ciudad. Este año lo hacen desde el día 1 hasta el día 6 de junio, en horario de tarde (de 18.00 a 22.00 horas) y el sábado también a mediodía (de 12.00 a 14.00 horas), dentro de un certamen en el que posteriormente se elige el mejor de todos ellos.

De esta forma, los patios de Toledo, abiertos al cielo y cerrados por sus cuatro lados, descubren sus numerosos tesoros, ofreciendo toda una lección de historia a los visitantes, brindando 'aire, luz y serenidad', en palabras de Andrés León, propietario de uno de esos dos patios que marcaron los inicios del proyecto, presidente y socio fundador de la asociación que hace posible la iniciativa. Los patios tienen titularidades de todo tipo.

La mayoría pertenecen a propietarios particulares, pero también abren los que regentan las administraciones públicas (principalmente el Ayuntamiento, la Diputación provincial y el Gobierno de Castilla-La Mancha). Y este año, abren sus puertas, por primera vez juntos, los patios y jardines del Museo Sefardí, el Museo de El Greco y el Museo de Santa Cruz. La asociación quiere que en la próxima edición también participe el Museo del Ejército, que alberga el Alcázar de Toledo.

Andrés León, junto con muy pocas personas en la asociación, ha dedicado estos últimos 25 años a cumplir este sueño. Cuenta que la pandemia fue una 'prueba de fuego' para el proyecto, pero ahora han conseguido arrancar de nuevo y 'estamos en el mejor momento' desde los inicios del certamen.

Considera que el mayor logro es haber conseguido que, a partir de las 18.00 horas, muchos visitantes, pero también vecinos y vecinas, echen mano de planos físicos y de sus móviles para 'hacer su recorrido buscando patios'.

'Desde el día antes de la procesión del Corpus (el jueves 4 de junio) en el Casco Histórico se ve gente por las tardes, no solo en las calles por donde irá la procesión, sino por otras vías alternativas, algo que no es habitual, porque ya a esas horas muchos turistas se han marchado'. 'Lo principal es que ya hemos dejado aquí una huella imborrable', destaca orgulloso.

Los patios, agrega, son un 'bien patrimonial de primer orden' del Casco Histórico de Toledo. Todos tienen 'su pasado y su historia', porque son 'de distintas épocas, aunque se hayan arreglado recientemente'. Pero, sobre todo, 'todos tienen algo de la historia de esta ciudad' y son, por lo tanto, 'reflejo de su multiculturalidad'





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patios De Toledo Corpus Christi Asociación De Amigos De Los Patios De Toledo Patrimonio Cultural Casco Histórico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ayuso se salta los consejos escolares y obliga a ceder los patios de institutos públicos de Madrid a los fieles del PapaCríticas en sindicatos y familias de las escuelas seleccionadas, que denuncian la falta de una votación conjunta en el Consejo Escolar para ceder los espacios de hasta 80 centros al Arzobispado para pernoctaciones durante el fin de semana

Read more »

Fiestas del Corpus en Toledo 2026: programa, conciertos, fechas y horariosMás de 70 floristas de todas las partes de España se enfrentan durante estos días al calor de Toledo para preparar las más de mil plantas y 40.000 tallos que conformarán los...

Read more »

Desalojada una urbanización por un incendio sin control en terrenos de la Academia de Infantería de ToledoDefensa ha solicitado la participación del Plan INFOCAM de Castilla-La Mancha en la gestión del incendio que coordina el Gobierno de España y que ha escalado a nivel 2.

Read more »

Baja a nivel 1 el incendio de la Academia de Infantería de ToledoEl incendio forestal declarado este miércoles en la Academia de Infantería de Toledo ha bajado a nivel 1, una vez ha pasado el peligro de afectación por humo a una urbanización...

Read more »