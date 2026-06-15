La ashwagandha y la combinación de vitamina D3 y K2 se convierten en fórmulas populares para el bienestar

La ashwagandha y la combinación de vitamina D3 y K2 se han convertido en dos de las fórmulas más populares para apoyar el bienestar físico y mental. La ashwagandha es una planta utilizada tradicionalmente en la medicina ayurvédica y considerada un adaptógeno.

La ashwagandha y la combinación de vitamina D3 y K2 se han convertido en dos de las fórmulas más populares para apoyar el bienestar físico y mental.

La ashwagandha es una planta utilizada tradicionalmente en la medicina ayurvédica y considerada un adaptógeno, es decir, una sustancia que ayuda al organismo a adaptarse mejor a situaciones de estrés físico y mental. En los últimos años ha despertado un gran interés científico por su posible papel en la regulación de los niveles de cortisol, la hormona relacionada con la respuesta al estrés.

Además, algunos estudios sugieren que puede contribuir a mejorar la sensación de bienestar, favorecer la relajación y apoyar la calidad del sueño. La combinación de vitamina D3 y K2 suele incorporarse junto a la vitamina D porque ambas actúan de manera complementaria en el metabolismo del calcio. Mientras la vitamina D facilita la absorción de este mineral, la vitamina K participa en procesos relacionados con su correcta utilización por parte del organismo.

Por ello, la combinación D3 + K2 se ha convertido en una de las fórmulas más utilizadas para apoyar la salud ósea. La tendencia actual apunta hacia una visión más global de la salud, donde descansar mejor, gestionar el estrés, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y asegurar una correcta aportación de nutrientes forman parte de una misma estrategia de bienestar.

En este escenario, suplementos como la ashwagandha o la combinación de vitamina D3 y K2 pueden convertirse en herramientas complementarias para aquellas personas que buscan cuidar tanto su salud física como mental dentro de un estilo de vida activo. La empresa ha presentado recientemente dos nuevas fórmulas basadas en ashwagandha con L-teanina y vitamina B6, y en vitamina D3 + K2, dirigidas a apoyar el bienestar mental, la salud ósea y la función muscular





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