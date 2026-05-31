La artista Isabel Muñoz crea una serie en homenaje al conocimiento universal

La artista española Isabel Muñoz ha pasado los últimos cinco meses documentándose sobre la figura del rey Felipe II para un trabajo en homenaje al conocimiento universal. La cámara de la fotógrafa ha captado el drama migratorio de la frontera sur de México, los estragos de la prostitución infantil en Camboya, la valentía de las supervivientes de violencia sexual en la República del Congo o los efectos de la contaminación de los océanos.

La artista española Isabel Muñoz ha pasado los últimos cinco meses documentándose sobre la figura del rey Felipe II para un trabajo en homenaje al conocimiento universal .

La cámara de la fotógrafa ha captado el drama migratorio de la frontera sur de México, los estragos de la prostitución infantil en Camboya, la valentía de las supervivientes de violencia sexual en la República del Congo o los efectos de la contaminación de los océanos. Su obra se exponen en el Museo Reina Sofía, la Maison Européenne de Photographie de París o el Nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York.

La exposición, organizada por Patrimonio Nacional y PhotoEspaña, podrá visitarse en la Galería de las Colecciones Reales del 4 de junio al 6 de septiembre. La serie se inspira en los protoquímicos del Escorial que intentaron convertir mercurio en plata, y la artista ha concebido capas de imagen a partir de los códices históricos, usando fotografías del espacio arquitectónico y otros símbolos de una época plagada de dobles sentidos ocultos.

La fotografía nos permite compartir una parte de la historia que puede ser desconocida para mucha gente, y la necesidad de contar historias es la misma que la necesidad que tenemos de amar. La artista heredó dos pasiones de sus progenitores: la danza y la fotografía, y a los 13 años se compró una Instamatic con sus ahorros. Tras descartar un futuro en las ciencias exactas, se matriculó en la escuela Photocentro y conoció a sus mentores.

La artista ha experimentado con la técnica, imprimiendo con polvo de coral y conchas, y ha inspirado su serie en los protoquímicos del Escorial que intentaron convertir mercurio en plata. La exposición es una iniciativa en colaboración entre Patrimonio Nacional, Acciona y PhotoEspaña en la que fotógrafos españoles interpretan algunos de los lugares más significativos de nuestro país.

La fotografía es una forma de conectar con la parte interior de uno mismo y, en su caso, con Dios, y la artista ha concebido capas de imagen a partir de los códices históricos, usando fotografías del espacio arquitectónico y otros símbolos de una época plagada de dobles sentidos ocultos





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Isabel Muñoz Felipe II Conocimiento Universal Fotografía Arte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aparece un segundo nido de avispa asiática en el Instituto Isabel de España de Las Palmas de Gran CanariaEl nuevo avispero se localiza junto al primero, retirado hace una semana con 93 ejemplares capturados, mientras el Gobierno espera material especializado y la llegada de un experto para retirar el nido.

Read more »

Reforma constitucional en México: cambios en Poder Judicial y revocación de mandatoEl Congreso de México aprobó una iniciativa de reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con cambios en materia del Poder Judicial y revocación de mandato. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República.

Read more »

El Mundial llega a YouTube: TUDN transmitirá gratis el partido inaugural de MéxicoEl Mundial llega a YouTube: TUDN transmitirá gratis el partido inaugural de México

Read more »

Leonor culmina su formación militar bajo la mirada orgullosa de Felipe VILa princesa Leonor supera el curso de paracaidismo, recibe nuevas distinciones y participa en el Día de las Fuerzas Armadas, mientras la bandera nacional se cae y el desfile aéreo es cancelado por niebla, generando un día lleno de emociones y reconocimientos.

Read more »