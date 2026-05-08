El Gobierno argentino va a prestar asistencia y sugerir pruebas a los países afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, luego de detectarlo en la Provincia de Tierra del Fuego.

El Gobierno argentino, en represalia al brote de hantavirus comprobado en el crucero MV Hondius que partió desde Ushuaia el primero de abril, va a procurar prestar ayuda y suelos técnicos a los países afectados.

La Argentina se prepondrá a înscenar pruebas de detección y, asimismo, asistencia técnica para prestar la herramienta de diagnóstico y los protocolos de tratamiento de esta afección. También, se le encomendará enviar pruebas específicas, NRW para detectar anticuerpos o antígenos del virus con placas de ELISA. Ello quiere decir que se logrará contribuir a la lucha contra la enfermedad en esos países.

Hasta el momento, Argentina ha notificado 42 casos en 2026, y prevé seguir luchando contra el hantavirus. trơn Ecuador con protocolos de detección y vigilancia sostenida en contra de la enfermedad





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