El Puerto de Barcelona invierte 215 millones en electrificación portuaria. La APB busca un operador privado para completar la red OPS, clave para la descarbonización.

La Autoridad Portuaria de Barcelona ( APB) ha dado un paso definitivo hacia la modernización de su infraestructura al acordar en su último consejo de administración la búsqueda de un socio estratégico para la construcción y gestión de la nueva red de electrificación de los muelles. Este movimiento responde a la necesidad crítica de reducir las emisiones contaminantes en el recinto portuario catalán, consolidando el compromiso de la entidad con la descarbonización del sector marítimo. La entidad, presidida por José Alberto Carbonell, entiende esta transformación no solo como una obligación ambiental, sino como una estrategia operativa fundamental para el futuro del puerto.

Plan de inversión y financiamiento del proyecto

El plan general para la electrificación de los muelles del Puerto de Barcelona contempla una inversión total de 215 millones de euros, un monto específico que refleja la magnitud del desafío tecnológico y logístico asumido por la APB. De esta cifra global, la Autoridad Portuaria ha aportado directamente 65 millones de euros mediante actuaciones que ya son una realidad o que se encuentran en fases avanzadas de ejecución, como el suministro eléctrico a portacontenedores y ferris. Los restantes 150 millones de euros serán financiados por la nueva empresa conjunta que se creará, asegurando así una estructura de costes equilibrada entre el sector público y el privado. Esta cifra se inscribe en un plan de transición energética más amplio que prevé inversiones público-privadas de 1.700 millones de euros, donde la electrificación de los muelles constituye una parte esencial.

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Mecanismo de gestión mediante concesión pública

La fase final de la construcción de la red, así como su operatividad diaria, estarán a cargo de una empresa privada seleccionada mediante un concurso público riguroso. El modelo elegido es un régimen de concesión que permitirá que la nueva sociedad desarrolladora, puesta en servicio, explotada y encargada del mantenimiento de la red de suministro, opere con eficiencia comercial. Esta estructura busca combinar la supervisión estratégica de la administración portuaria con la agilidad y experiencia técnica del sector privado. La selección del operador se realizará a través de un procedimiento transparente que garantizará la mejor relación calidad-precio para el ecosistema portuario, asegurando que los estándares técnicos sean los más avanzados disponibles en el mercado actual.

Modelo de gobernanza y participación de la APB

La Autoridad Portuaria de Barcelona no se desvinculará de este ambicioso proyecto, ya que ostentará un 30% de la concesionaria y formará parte activa de la gobernanza de la compañía, según se ha concretado en un comunicado oficial. Esta participación significativa permite a la APB alinearse totalmente en lo relativo a los sistemas de suministro eléctrico en puerto (OPS), que permiten a los buques detener sus motores mientras están atracados y evitar el consumo de combustible. La entidad pretende ir a la una en todo lo relativo a la planificación general del recinto portuario, integrando la electrificación como un servicio estratégico dentro de su visión a largo plazo. José Alberto Carbonell ha destacado que esta involucración activa es crucial para mantener el control sobre la dirección estratégica de las mejoras ambientales y operativas.

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Cronograma de implementación y plazos de ejecución

Los primeros sistemas OPS en las terminales de cruceros estarán listos para entrar en funcionamiento en el año 2027, marcando un hito inmediato en la reducción de la huella de carbono del puerto. En el resto de las terminales portuarias, la fecha de arranque de esta nueva capacidad se establece para el año 2030, proporcionando un horizonte temporal claro para la adaptación de todas las infraestructuras. Este calendario escalonado permite a la APB gestionar los recursos de manera óptima, priorizando las zonas de mayor tráfico turístico y contaminante inicialmente. La implementación progresiva garantizará que la continuidad operativa del puerto no se vea interrumpida durante la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible.

Impacto en la descarbonización del puerto

La puesta en marcha de esta nueva concesionaria es una pieza clave dentro del plan de transición energética del Puerto de Barcelona, que busca alcanzar niveles de descarbonización exigidos por la normativa europea y las demandas del mercado logístico global. Al permitir que las naves apaguen sus generadores auxiliares y conecten a la red eléctrica terrestre, se eliminan las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas nocivas en las áreas portuarias y adyacentes. Este avance no solo beneficia al medio ambiente, sino que también posiciona al Puerto de Barcelona como un referente en eficiencia energética y sostenibilidad dentro de la red de puertos mediterráneos y europeos. La colaboración público-privada de 1.700 millones de euros demuestra la seriedad con la que la entidad aborda estos retos.