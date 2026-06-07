La amistad duradera entre el papa León XIV y su amigo agustino

El papa León XIV, Robert Prevost, ha mantenido una amistad duradera con su amigo agustino, Isaac González, desde su época como profesor de historia de la iglesia en la Facultad Teológica del Norte de España en Burgos y en el Centro de Estudios Agustinianos de Valladolid.

El papa León XIV, Robert Prevost , ha mantenido una amistad duradera con su amigo agustino, Isaac González , desde su época como profesor de historia de la iglesia en la Facultad Teológica del Norte de España en Burgos y en el Centro de Estudios Agustinianos de Valladolid.

En el verano de 1982, Prevost y González recorrieron buena parte de la geografía española a bordo de una furgoneta, junto a otros jóvenes agustinos. Ese viaje marcó para siempre su amistad. Los dos recorrieron lugares como Madrid, Toledo, Segovia, Valladolid, Salamanca y León, y también visitaron la Catedral de Santiago y el acueducto de Segovia. Aunque Prevost era un joven religioso, disfrutaba mucho de las cosas históricas y la gastronomía española.

En una entrevista con Isaac González, su amigo agustino, se recuerda con cariño ese verano de 1982. Prevost estudiaba Derecho Canónico, mientras que González cursaba Teología. Lo que comenzó como una relación entre dos jóvenes religiosos acabó convirtiéndose en una amistad que ha sobrevivido a décadas de cambios, responsabilidades y miles de kilómetros. La amistad entre Prevost y González ha permanecido intacta a pesar de los cambios y de la creciente relevancia de Prevost dentro de la Iglesia.

Cada dos o tres años, se reunían para charlar sobre lo humano y lo divino. En abril de este año, Prevost, ya convertido en León XIV, visitó a González en su despacho particular en el Vaticano. Conversaron durante casi una hora sobre actualidad, Iglesia y aquel viaje en furgoneta bajo la lluvia que seguía provocando complicidad entre ellos. León XIV es conocido por su cercanía con los más vulnerables y su trabajo para ayudar a las familias más necesitadas.

Durante la pandemia, repartió miles de pollos entre las familias más necesitadas. A día de hoy, ha escrito más de 620 documentos como papa y ha hablado de los grandes temas. Este domingo, 7, en el encuentro privado con la Orden de San Agustín, León XIV recordó su amistad con Isaac González y su viaje en furgoneta por España





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