La Amenaza Silenciosa: Drones de Fibra Óptica de Hezbollah Desafían a Israel

Hezbollah está utilizando drones de fibra óptica, difíciles de detectar e interceptar, para atacar a las fuerzas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel. Estos drones, de bajo costo y alta precisión, representan un nuevo desafío para Israel, que tradicionalmente ha confiado en su superioridad tecnológica para contrarrestar la guerra con drones.

Un cuadricóptero cargado de explosivos sobrevoló los tejados del sur del Líbano, moviéndose con precisión entre edificios dañados y senderos rurales. El dron proporcionó a su operador una vista clara y en primera persona de su objetivo: un tanque israelí con soldados cercanos.

En la pantalla, se mostraba el mensaje “BOMBA LISTA”. Expertos indican que este dron es de fibra óptica, un arma que Hezbollah ha empleado cada vez más con resultados letales. Estos drones son difíciles de interceptar y detectar, permitiendo a sus operadores obtener imágenes de alta resolución del objetivo sin emitir señales interceptables.

Según Yehoshua Kalisky, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, estos drones son inmunes a la interferencia de comunicaciones y su origen es difícil de rastrear debido a la ausencia de una firma electrónica. Un video reciente de Hezbollah muestra el dron, de pocos kilos de peso, impactando su objetivo mientras los soldados israelíes permanecían inconscientes de su aproximación.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirman que el ataque resultó en la muerte del sargento Idan Fooks, de 19 años, y heridas a varios otros. Posteriormente, Hezbollah lanzó más drones contra un helicóptero de rescate que se dirigía a evacuar a los heridos. La efectividad de los drones de fibra óptica radica en su simplicidad: en lugar de una señal inalámbrica, un cable de fibra óptica conecta directamente el dron con su operador.

Estos cables, delgados y ligeros, son prácticamente invisibles, pudiendo extenderse hasta 15 kilómetros o más, según una fuente militar israelí, permitiendo al operador mantenerse a una distancia segura y recibir una imagen nítida del objetivo. Las FDI, que tradicionalmente han confiado en su superioridad tecnológica para contrarrestar la guerra con drones, interfiriendo las señales de control, se enfrentan a un desafío significativo con los drones de fibra óptica, ya que no pueden interferir electrónicamente su control ni detectar fácilmente el proyectil.

Una fuente militar israelí afirma que, más allá de barreras físicas como redes, existen pocas soluciones efectivas, describiéndolo como un sistema de baja tecnología adaptado a la guerra asimétrica. Estos drones de fibra óptica se utilizaron inicialmente en Ucrania por las fuerzas rusas, quienes ampliaron su alcance conectando el cable a una unidad base, protegiendo aún más al operador. La capacidad de Rusia para producir estos drones en masa les permitió interrumpir las líneas de suministro ucranianas.

Sin embargo, los objetivos de Hezbollah son diferentes, ya que Israel opera cerca de sus propias bases, sin líneas de suministro significativas que atacar. En cambio, los drones de Hezbollah se utilizan para atacar a tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel.

Samuel Bendett, investigador del Center for New American Security, destaca que este sistema, en manos de un operador experimentado, puede ser muy eficaz contra una fuerza desprevenida, e incluso letal contra una fuerza preparada. Israel cree que Hezbollah importa drones civiles de China o Irán, adaptándolos con granadas o explosivos. Esto resulta en un arma precisa y casi invisible que permite a Hezbollah realizar ataques selectivos, aunque de pequeña escala.

China ha negado el suministro de armas a cualquiera de las partes en conflicto. A pesar de su limitado potencial de daño, estos dispositivos de bajo costo son un arma poderosa para Hezbollah, que ya cuenta con un arsenal de drones sofisticado y personal experimentado en su uso. Durante años, Hezbollah ha construido su arsenal con el apoyo financiero y tecnológico de Irán





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