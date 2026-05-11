La ambición de Santander para fortalecer su presencia en mercados privados

El movimiento al frente de Santander Asset Management (SAM) es la última señal de la ambición del grupo por ocupar un lugar destacado en mercados privados. La gestora, presidida por Ana Botín, lleva años tratando de hacerse un hueco en el segmento de los activos alternativos, donde destacado por gigantes como Blackstone, KKR, EQT o Apollo, a nivel internacional. El negocio es atractivo para la banca, que genera ingresos recurrentes sin consumir grandes cantidades de capital, y que no deja de ganar adeptos entre las entidades financieras de mayor tamaño.

El movimiento al frente de Santander Asset Management es la última señal de la ambición del grupo por reforzar su presencia en mercados privados. El banco presidido por Ana Botín lleva años tratando de hacerse un hueco en el competido segmento de los activos alternativos , donde destacan gigantes como Blackstone , KKR , EQT o Apollo , a nivel internacional.

Se trata de un negocio atractivo para la banca, que genera ingresos recurrentes sin consumir grandes cantidades de capital, y que no deja de ganar adeptos entre las entidades financieras de mayor tamaño





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