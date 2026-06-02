El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero nunca ha visitado Tordehumos, Valladolid, pueblo where nació su madre y ejerció su abuelo materno Faustino Zapatero, un médico respetado. Las joyas heredadas reabren el debate sobre su desconexión familiar.

La herencia de las joyas encontradas en la caja fuerte de Ferraz ha reabierto el debate sobre la historia familiar de José Luis Rodríguez Zapatero , ex presidente del Gobierno de España, y su desconexión con el pueblo de Tordehumos , en Valladolid, donde nació su madre y ejerció su abuelo materno, Faustino Zapatero , un médico respetado y querido por los vecinos.

Los vecinos de Tordehumos, pueblo con apenas 360 habitantes ahora, recuerdan con cariño la figura de Faustino Zapatero, descrito como "pudiente pero humilde", y critican la actitud distante y esquiva de Zapatero, quien nunca ha visitado el lugar a pesar de las múltiples invitaciones recibidas, incluso del ex alcalde socialista Modesto Argüello. La familia materna de Zapatero, los Zapatero Espinosa, tiene raíces profundas en Tordehumos; su madre, María de la Purificación, nació allí, y el abuelo Faustino fue el médico del pueblo durante décadas.

La investigación periodística sacó a la luz el nombre de María Purificación porque el entorno del ex presidente atribuye la herencia de las joyas a una herencia propia y de su mujer, pero en el pueblo no se cuestiona la procedencia, sino la falta de reconocimiento de Zapatero hacia sus orígenes. Los vecinos relatan anécdotas sobre Faustino, como su dedicación diaria a la facultad de Medicina en Valladolid para mantenerse actualizado o su audacia al tratar un carbunco con una barra de hierro incandescente.

El documental 'La última llamada' mostró la influencia del abuelo paterno, el capitán republicano fusilado en 1936, en la vida de Zapatero, pero no hay indicios de una reconciliación similar con la memoria del abuelo materno, de ideología conservadora. El cronista local, Collazos, recuerda haber visto a Faustino en el Pabellón de Pediatría del Prado de la Magdalena en 1972, impresionado por ver bordado su nombre en la bata blanca.

Mientras, en Tordehumos, los ancianos se reúnen en el hogar del jubilado para compartir recuerdos, esperando en vano la visita de un nieto que parece "sentir alergia a la memoria" de esa rama familiar que le dio su apellido. El pueblo firmó en 1194 un tratado histórico, pero la historia contemporánea tiene esta grieta simbólica: un presidente que no reconoce el suelo de sus antepasados





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