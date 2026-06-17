La AIReF alerta del coste millonario de los desastres naturales para las arcas públicas españolas

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal cifra en más de 65.000 millones de euros el desembolso del Estado entre 2005 y 2025 por sequías, incendios e inundaciones, fenómenos que son cada vez más frecuentes e intensos. El organismo recomienda una gestión activa de estos riesgos ambientales.

Un análisis realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evidencia el creciente coste económico que los fenómenos climáticos extremos y desastres naturales están generando para las arcas públicas españolas.

Entre 2005 y 2025, el Estado ha destinado más de 65.000 millones de euros a responder a sequías, incendios, inundaciones y otros eventos meteorológicos, así como a riesgos geofísicos como la erupción del volcán de La Palma en 2021 o biológicos como la pandemia de COVID-19. Esta cifra se desglosa en 16.500 millones para obras de emergencia y ayudas directas, 12.800 millones en compensaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y aproximadamente 35.000 millones en otros costes de respuesta.

Un ejemplo paradigmático de la magnitud alcanzada por estos eventos es la DANA de Valencia ocurrida en 2024, que ya ha supuesto un desembolso de 8.000 millones de euros desde el Fondo de Contingencia, junto con 4.200 millones en indemnizaciones del CCS. La AIReF subraya que estos riesgos ambientales se están materializando con una "elevada frecuencia" y una intensidad creciente, trends que apuntan a una factura potencialmente disparada en los próximos años, constituyendo una de las principales fuentes de materialización de riesgos fiscales para España.

El organismo fiscal señala que, si bien los riesgos macroeconómicos tradicionales (como una subida abrupta de los precios de la energía o un endurecimiento de las condiciones financieras) mantienen el mayor potencial de impacto sobre los Presupuestos Generales del Estado, los factores ambientales han adquirido una relevancia sin precedente. Para cuantificarlos, la AIReF no solo ha utilizado datos presupuestarios oficiales y las bases de datos del CCS, sino que también ha desarrollado una herramienta de Inteligencia Artificial que analiza las referencias del Consejo de Ministros.

Este sistema permitió identificar 437 desastres y 1.555 asuntos relacionados, que van desde el terremoto de Lorca en 2011 hasta la Borrasca Filomena en 2021. La conclusión principal es que la recurrencia y el coste fiscal asociado a estos eventos "aconsejan una gestión activa" de los mismos.

Por ello, la AIReF formula recomendaciones al Ejecutivo, entre las que destacan la mejora de las fuentes de datos, el avance en la cuantificación precisa de los costes fiscales y el diseño e implementación de una estrategia integral de mitigación de riesgos ambientales. Junto a los desastres naturales, el análisis de la AIReF aborda otras fuentes significativas de riesgo fiscal. Una de ellas son las sentencias judiciales contra el Estado, cuyas consecuencias económicas han sido notables en los últimos años.

Solo en el bienio 2024-2025, el impacto de las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales ascendió a 14.400 millones de euros, impulsado principalmente por la masiva sentencia de los mutualistas (5.936 millones) y las devoluciones por el Impuesto de Sociedades (3.048 millones). La acumulación histórica desde 2014 sitúa el gasto total por este concepto en 19.407 millones de euros.

Otra novedad en el informe es la incorporación por primera vez de las garantías públicas, un instrumento que ha ganado protagonismo con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a la crisis de la COVID-19 y otras emergencias. La AIReF recuerda que, aunque estas garantías no afectan al déficit de forma inmediata, generan un riesgo contingente que se materializa si se ejecutan.

A fecha de cierre de 2025, el saldo vivo de las líneas de crédito avaladas vinculadas a la pandemia ascendía a 24.000 millones de euros, de los cuales 7.500 millones se encontraban en situación de mora, lo que ilustra el potencial impacto futuro de este tipo de exposición para las finanzas públicas





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