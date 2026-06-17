La agenda judicial marca la semana política en España

La visita del Papa a España ha dado paso a una intensa agenda judicial que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. La semana comenzó con la declaración de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza Castilla y continuará con la primera declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez. Además, se espera la sentencia del caso de las mascarillas, que podría certificar el primer caso de corrupción que afecta al Gobierno.

La semana política en España está siendo marcada por la agenda judicial , que incluye varios procesos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. El lunes comenzó la declaración de Begoña Gómez , esposa de Sánchez, en los juzgados de Plaza Castilla, junto a otros dos investigados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El juez Peinado los citó a una audiencia preliminar. El martes, la atención se centró en el Senado, donde Mercedes González declaró en la comisión de Interior sobre el caso de las 'cloacas' del PSOE. La directora de la Guardia Civil negó sus reuniones con Leire Díez, pero la Unidad Central Operativa (UCO) las ha acreditado.

Sin embargo, el plato fuerte de la semana llega este miércoles con la primera declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez. El expresidente del Gobierno consiguió aplazar su citación como investigado ante la Audiencia Nacional, prevista para el 2 de junio, y ahora le toca dar explicaciones.

Además, esta semana podría conocerse la sentencia por el caso de las mascarillas, juzgado en el Tribunal Supremo, que podría certificar el primer caso de corrupción que afecta al Gobierno. Teniendo en cuenta que el principal acusado es José Luis Ábalos, exministro y exsecretario general de Pedro Sánchez. La polarización reinante parece más una pelea de perros que una cuestión de políticos demócratas, según ha opinado el comunicador Pedro Ruiz en sus redes sociales





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