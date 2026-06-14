La portavoz del PSOE denuncia un calendario judicial con muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano y llama a la Fiscalía General del Estado a explicar sus tratos con la fontanera.

Las notas de la agenda de la fontanera Leire Díez han ampliado la corrupción a todo el Estado , incluyendo jueces, fiscales, la Guardia Civil y el Gobierno .

La portavoz del PSOE denuncia un calendario judicial con muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano. La lista de referencias incluye al presidente del Gobierno y a ministros, así como instituciones que han tenido que ratificar que lo anotado correspondía a hechos ciertos. El avance de las investigaciones desmiente el perfil ridículo que se le ha querido dar a la fontanera, quien ha sido objeto de maniobras y filtraciones de información.

El juez ha requerido a la Fiscalía General del Estado para explicar sus tratos con la fontanera, y se ha descubierto que la fontanera había comenzado a preparar una 'vía' a través de la Directora General de la Guardia Civil para lograr que se abrieran expedientes internos apuntando a la responsabilidad de la UCO en filtraciones de causas que perjudicaban al Gobierno. La agenda incluye referencias a las exitosas maniobras de la fontanera para lograr que se abrieran expedientes internos y a las estrategias mediáticas y empresariales del entorno gubernamental.

La portavoz del PSOE ha denunciado que el Gobierno ha sido objeto de maniobras y filtraciones de información, y ha llamado a la Fiscalía General del Estado a explicar sus tratos con la fontanera





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