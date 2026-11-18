La Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) enfrenta retrasos en su creación tras el visto bueno al Estatuto. Su operatividad depende de las elecciones del 29 de noviembre y la negociación de personal con sindicatos.

La Agencia Estatal de Salud Pública ( Aesap) se enfrenta a un significativo retraso en su pleno despliegue operativo debido a la inminente contienda electoral. La apertura definitiva del organismo se verá condicionada directamente por la gestión del nuevo Gobierno tras las elecciones previstas para el 29 de noviembre. Este parón político implica una pausa en los nombramientos clave y en la resolución de trámites administrativos pendientes que eran esenciales para la entrada en funcionamiento.

Trámites pendientes y negociación sindical

Aunque la Ley 5/2025 de creación de la Agencia ya entró en vigor y el Estatuto recibió luz verde, la Aesap aún no puede operar con normalidad. Faltan por cerrar el reglamento de funcionamiento interno y la definición definitiva de plazas laborales. La negociación de la relación de puestos de trabajo con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO sigue abierta, lo que genera incertidumbre sobre las condiciones de empleo. Se inició un proceso de selección en septiembre, pero dos meses después no se ha alcanzado un acuerdo final sobre los traslados de personal.

Also read El Gobierno da luz verde al Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública que regula su estructura y funciones

Estructura orgánica y competencias

La Agencia Estatal de Salud Pública tiene como misión principal coordinar la respuesta ante futuras emergencias sanitarias y estructurar sus funciones en dos departamentos operativos. Además, contará con tres áreas de soporte y tres órganos colegiados para garantizar una gestión eficiente. Entre sus funciones específicas se encuentran la vigilancia, la evaluación y la comunicación de riesgos sanitarios, así como la planificación de la respuesta ante crisis. El Consejo de Participación Social canalizará la intervención de la ciudadanía, profesionales, pacientes y la comunidad científica.

Sede provisional en Zaragoza y expansión

La sede oficial de la Aesap se encuentra en Zaragoza, donde ya está disponible un espacio provisional de más de 900 metros cuadrados en el recinto Expo Empresarial. El objetivo es integrar inicialmente a 60 funcionarios del Ministerio de Sanidad, con la previsión de aumentar la plantilla hasta los 300 profesionales. El presupuesto estimado para esta primera fase se elevará hasta los 15 millones de euros. Esta infraestructura temporal servirá mientras se realiza la reforma integral del pabellón definitivo.

Advertisement

Reforma del pabellón definitivo

El inmueble definitivo, ubicado en la Expo 2008, requiere una adaptación completa para albergar laboratorios, salas técnicas y oficinas administrativas. Con una superficie de 7.000 metros cuadrados, su puesta a punto no es inmediata y representa un desafío logístico importante. La falta de definición sobre los traslados forzosos de los trabajadores afecta directamente a la planificación de este traslado de funciones desde la administración central hacia la nueva sede aragonesa.

Impacto del parón electoral en la gestión

La entrada en vigor de la ley fijaba un plazo máximo de seis meses para aprobar el Estatuto, fecha que ya ha sido superada. Ahora, el plazo de tres meses para constituir al Consejo Rector queda en suspenso. Se estimaba que este consejo podría formarse a principios de enero de 2027, pero el parón electoral puede demorar aún más los nombramientos. Sin un Consejo Rector activo, no se puede aprobar el reglamento interno ni formalizar la dirección de la agencia, dejando la institución en un estado de limbo administrativo.