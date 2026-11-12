La AEPD rechaza bloquear TikTok pero solicita la eliminación de contenidos ilícitos

La Agencia Española de Protección de Datos decide no suspender la plataforma TikTok, pero ordena retirar los archivos de abuso sexual infantil verificados por Maldita.es.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha confirmado este miércoles que no suspenderá el acceso general a la plataforma TikTok, desestimando la petición de bloqueo total formulada por el Gobierno español. Este organismo regulador prioriza la retirada específica de aquellos archivos que infringen la normativa de protección de datos, especialmente cuando se trata de menores de edad, frente a una prohibición global de la red social.

La AEPD detalla el protocolo de actuación

El organismo reconoce que los delitos contra la infancia son especialmente graves y requieren una respuesta inmediata, pero señala que su competencia se limita al ámbito de los datos personales. Por este motivo, la Agencia ha iniciado actuaciones concretas para solicitar a la plataforma la información sobre cómo se están eliminando los contenidos denunciados. Asimismo, ha pedido a la organización periodística Maldita.es que facilite la relación exacta de los enlaces verificados como ilícitos.

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Una vez analizada la información proporcionada por ambas partes, la AEPD procederá a ordenar el bloqueo del acceso únicamente a esos contenidos concretos y determinados. La Agencia considera que se tratará de una medida proporcionada y adecuada, respetando las libertades de expresión e información bajo la jurisprudencia internacional. No obstante, trasladará toda la información conocida a la autoridad irlandesa, donde tiene su sede europea la compañía, y al Comité Europeo de Protección de Datos.

Posiciones del Gobierno y la Fiscalía

El Gobierno español mantuvo una postura más contundente, argumentando que la AEPD posee las competencias para paralizar la actividad de la plataforma temporalmente. La ministra de Consumo, Sira Rego, defendió la aplicación del artículo 66 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que habilita medidas de urgencia de hasta tres meses en circunstancias excepcionales para proteger a los ciudadanos.

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Desde el ministerio se exigió un bloqueo total hasta que se retirase todo el material cuestionable y se implementase un sistema de moderación eficaz. Sira Rego declaró este martes que, si dependiera de su voluntad, la suspensión ya se habría aplicado desde el día anterior. Esta posición contrasta con la decisión final de la Agencia, que confía en la labor de la Fiscalía y los órganos judiciales para abordar los delitos de mayor gravedad.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ya había solicitado esta investigación el mismo lunes. La fiscal general, Teresa Peramato, ordenó a la fiscal de la Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, indagar sobre los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores.

Impacto real y respuesta de la plataforma

La investigación realizada por Maldita.es durante 35 días identificó 231 perfiles y 1.183 contenidos explícitos de abuso sexual infantil, varios de ellos en España. De los 50 vídeos denunciados oficialmente, la plataforma solo eliminó cinco y bloqueó 13 en territorio nacional. En el 58 por ciento de los casos restantes, TikTok consideró que no infringían sus normas, mientras que en el 6 por ciento no se registró respuesta alguna.

La portavoz de TikTok afirmó que actúan incansablemente para mejorar sus medidas de protección, dado que los actores malintencionados adaptan continuamente sus tácticas. La empresa ha indicado que trabaja estrechamente con la AEPD y ha presentado informes al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) cuando ha correspondido. La situación permanecerá bajo supervisión rigurosa para garantizar que estas situaciones no se repitan en el futuro.