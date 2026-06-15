La AEMET prevé tormentas con granizo y rachas de viento fuerte en el interior peninsular y calor extremo en el valle del Ebro

Un cambio en el tiempo llega este lunes con la entrada de aire frío en altura, lo que generará inestabilidad y tormentas en amplias zonas del interior. Se esperan chubascos acompañados de granizo y vientos fuertes, mientras el calor se mantiene muy intenso en el valle del Ebro y el sureste, con máximas que superarán los 35 grados en varias ciudades.

Este lunes se producirá un cambio significativo en las condiciones meteorológicas de gran parte del interior peninsular debido a la llegada de aire frío en altura.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé tormentas que se concentrarán en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, el valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de ambas mesetas. En estas áreas se esperan chubascos tormentosos durante la segunda mitad del día, favorecidos por la inestabilidad atmosférica. Algunas de estas tormentas podrían acompañarse de rachas muy fuertes de viento y granizo, lo que aumenta el riesgo de fenómenos adversos en zonas montañosas y prelitorales.

Por el contrario, los litorales y algunas regiones costeras mantendrán un tiempo más estable, con menor probabilidad de precipitaciones. La mañana comenzará con nubes bajas en las costas cantábricas y gallegas, así como en el suroeste peninsular y el entorno del Estrecho. A partir del mediodía crecerá abundante nubosidad de evolución en el interior, origen de las tormentas previstas durante la tarde.

Mientras tanto, en Baleares y en gran parte de los litorales mediterráneos predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas que se mantendrán altas en esas zonas. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península, con caídas especialmente acusadas en los litorales del noroeste, donde podrán superar los seis grados.

Sin embargo, en las costas del sur se esperan ascensos y el calor seguirá siendo intenso en algunas zonas del valle del Ebro y del sureste peninsular. A pesar del descenso térmico en muchas regiones, los registros más elevados volverán a concentrarse en el valle del Ebro y en la vega del Segura. En ciudades como Zaragoza se llegará a los 37 grados, Lleida registrará 36 y Córdoba y Huesca alcanzarán los 35 grados.

También se moverán por encima de los 34 grados ciudades como Málaga, Girona, Logroño, Ourense, Sevilla y Badajoz. La AEMET mantiene la previsión de noches tropicales en el valle del Ebro y en amplias zonas del litoral mediterráneo, donde los termómetros no bajarán de los 20 grados durante la madrugada. En los archipiélagos apenas se esperan cambios respecto a jornadas anteriores.

El viento soplará en general flojo, con predominio de la componente oeste en el interior, el norte y el suroeste peninsular. En el Mediterráneo dominarán las brisas, salvo en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, donde se espera poniente moderado. En resumen, un día de transición con tormentas en el interior y calor persistente en el sur y el valle del Ebro





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