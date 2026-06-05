La Aemet avisa: fuertes lluvias y calor extremo llegan a España estas zonas son las afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología alerta sobre la vuelta del calor extremo a partir del sábado, con temperaturas muy altas en la mitad sur, mientras que el nordeste peninsular sufrirá fuertes tormentas y lluvias torrenciales.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) ha emitido un aviso para España ante la llegada de fuertes lluvias y el regreso del calor extremo . Tras una breve tregua en las temperaturas, el calor volverá a ser protagonista a partir de este sábado 6 de junio, con un ascenso progresivo de los termómetros que se acentuará el lunes, especialmente en la mitad sur del país.

Las máximas superarán los valores habituales para la época, con registros cercanos a los 35°C en puntos de Andalucía y Extremadura, mientras que en el norte se mantendrán en torno a los 20°C y en el Mediterráneo alrededor de los 30°C. Esta situación viene acompañada de inestabilidad atmosférica, con chubascos y tormentas que afectarán principalmente al nordeste peninsular, donde podrían ser muy fuertes e incluso torrenciales, con granizo y rachas de viento intensas. La Aemet advierte que, aunque el viernes todavía será fresco, a partir del sábado las altas presiones favorecerán cielos poco nubosos y un aumento de la sensación térmica en la mayor parte de la Península.

El fin de semana comenzará con cierta inestabilidad en el norte y el Levante, con nubes de evolución que descargarán lluvias desde Galicia hasta las comunidades del Cantábrico, así como en las cordilleras del este. El domingo, en cambio, ganará terreno la estabilidad, con cielos más despejados y calor generalizado, aunque no se descartan tormentas aisladas en el Sistema Ibérico.

Las temperaturas irán en aumento progresivo, consolidándose el calor extremo a partir del lunes, cuando la mitad sur peninsular volverá a registrar valores por encima de lo normal. Las zonas más afectadas por las altas temperaturas serán Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y el interior de la Comunidad Valenciana, donde se podrían superar los 35°C. En cambio, en el norte y el Cantábrico las temperaturas serán más moderadas, con máximas alrededor de los 20°C y posibles lluvias débiles.

Este cambio en el patrón meteorológico se debe a la combinación de una vaguada que aún afecta al nordeste y el posterior establecimiento de un anticiclón que traerá aire cálido desde el norte de África. La Aemet recomienda precaución ante las tormentas intensas en Cataluña y el noreste, así como ante el golpe de calor en las zonas del sur.

Se espera que a lo largo de la próxima semana las temperaturas sigan en ascenso, afianzando un episodio de calor extremo que podría prolongarse varios días. Las autoridades recuerdan la importancia de hidratarse y evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, especialmente en las regiones donde se active el aviso por altas temperaturas





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