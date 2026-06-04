La Aemet avisa de un giro drástico del tiempo este viernes: estas son las zonas afectadas por la lluvia intensa y la bajada de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de un cambio drástico en las condiciones meteorológicas para este viernes, con lluvias intensas y una bajada de las temperaturas en varias zonas de España. Según las previsiones de la Aemet, se esperan cielos nubosos en la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Baleares, así como nubosidad de evolución en las montañas del centro y del este de la Península. También se esperan bancos de niebla en el norte del país y un aviso amarillo por fenómenos costeros y lluvias y tormentas en Cataluña. En el Mediterráneo, el tercio oriental peninsular y el norte de Baleares se esperan precipitaciones, mientras que subirán en el cuadrante noroeste y en el centro norte del país. Las temperaturas mínimas descenderán en toda la Península. En Baleares y la fachada oriental peninsular soplará moderado, mientras que en el resto del país el viento será flojo. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte de las islas, con probables precipitaciones débiles en las zonas montañosas, y una bajada de las temperaturas máximas.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) ha avisado de un cambio drástico en las condiciones meteorológicas para este viernes, con lluvias intensas y una bajada de las temperaturas en varias zonas de España.

Según las previsiones de la Aemet, se esperan cielos nubosos en la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Baleares, así como nubosidad de evolución en las montañas del centro y del este de la Península. También se esperan bancos de niebla en el norte del país y un aviso amarillo por fenómenos costeros y lluvias y tormentas en Cataluña.

En el Mediterráneo, el tercio oriental peninsular y el norte de Baleares se esperan precipitaciones, mientras que subirán en el cuadrante noroeste y en el centro norte del país. Las temperaturas mínimas descenderán en toda la Península. En Baleares y la fachada oriental peninsular soplará moderado, mientras que en el resto del país el viento será flojo.

En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte de las islas, con probables precipitaciones débiles en las zonas montañosas, y una bajada de las temperaturas máximas





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