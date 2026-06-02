La Aemet avisa a Madrid de un brusco cambio de tiempo en las próximas horas, con temperaturas que pueden bajar hasta 10 grados menos en la capital. La situación de calor atípico se mantendrá unas horas más en casi toda la Península, pero a partir de este martes, comenzará un cambio climático que dejará entre 5 y 6 grados menos que a principios de semana en muchos puntos del país.

La Aemet avisa a Madrid de un brusco cambio de tiempo en las próximas horas: hasta 10 grados menos en la capital. Hasta ahora, España ha arrancado con calor y temperaturas por encima de lo habitual para la época.

Esta situación de calor atípico se mantendrá unas horas más en casi toda la Península, aunque según avanza la semana, sumado a la presencia de aire algo más frío, permitirá que el ambiente se suavice en muchas regiones tras días de termómetros muy altos. A partir de este martes, comenzará un cambio climático que dejará entre 5 y 6 grados menos que a principios de semana en muchos puntos del país.

Las temperaturas se mantendrán por encima de lo normal para la época; entre miércoles y viernes bajarán para subir de nuevo el fin de semana. Un escenario del que nos despedimos en las próximas horas, con una previa alerta de lluvias y tormentas importantes por parte de Jorge Rey, un meteorólogo que se adelanta a la Aemet.

A partir de este martes, las temperaturas van a ir bajando hasta dejar valores más llevaderos en muchas comunidades, entre las que se incluye Madrid. Durante esta jornada, las máximas irán en descenso generalizado y ya serán más bajas que en días anteriores. La Aemet también anticipa temperaturas mínimas que se mantendrán en la capital, aunque en la Sierra podrían descender a lo largo del día.

Por tanto, las temperaturas seguirán siendo altas en la región, dejando valores por encima de los 20 grados. A lo largo de este día, se espera también que haya intervalos de nubes altas en casi toda la Comunidad, con intervalos moderados por la tarde que tenderán al final a componente norte.

De cara al miércoles, el organismo avisa de que se mantendrá un poco este mismo ambiente, con cielos poco nubosos o despejados y mínimas en descenso, que se quedarán en torno a los valores de esta jornada. La situación irá suavizándose aún más a partir del jueves y, sobre todo, del viernes, cuando se espera que por fin las lluvias y tormentas importantes lleguen a la región





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