La Aemet anuncia lluvias, tormentas y noches tropicales en España

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un cambio de tiempo a partir del viernes, con lluvias y tormentas en el norte y este peninsular, así como noches tropicales en valles del Ebro, Guadalquivir y Guadiana. Las temperaturas seguirán siendo altas hasta el viernes, con máximas de hasta 40 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) ha actualizado su previsión para los próximos días, señalando la llegada de lluvias, tormentas y noches tropicales a España.

Tras varios días de calor intenso, con valores cercanos a los 40 grados en algunas zonas, se espera un cambio de tiempo a partir del viernes. Las precipitaciones regresarán a la Península, afectando especialmente al norte y este peninsular, donde los chubascos podrían ser localmente fuertes.

Además, las noches tropicales se harán presentes en amplias áreas, con mínimas por encima de los 20 grados en valles como el del Ebro, el Guadalquivir y el Guadiana. Este fenómeno se debe a la combinación de altas temperaturas diurnas y una humedad elevada, que dificulta el descenso térmico nocturno.

El calor seguirá siendo protagonista hasta el viernes, con máximas generalizadas de 36 a 38 grados en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, donde localmente podrían alcanzarse los 40 grados. Las temperaturas se mantendrán elevadas en casi toda España, con un aumento notable en el nordeste, centro peninsular y puntos del Cantábrico.

En el Mediterráneo, aunque las temperaturas no serán tan altas, la humedad será muy alta, especialmente en Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, lo que incrementará la sensación de bochorno. Durante el miércoles y el jueves, los termómetros superarán los 34 grados de forma generalizada, y las mínimas no bajarán de los 20 grados en muchas zonas, dando lugar a noches tropicales. A partir del viernes, la situación comenzará a cambiar.

Aunque las temperaturas seguirán por encima de lo habitual, la inestabilidad atmosférica aumentará, con la llegada de un frente que provocará chubascos y tormentas en el norte y este peninsular. Estos chubascos podrían ser localmente fuertes, especialmente en áreas montañosas. En Canarias, las temperaturas se suavizarán durante el fin de semana, pero no se esperan precipitaciones. La Aemet recomienda precaución ante los posibles fenómenos adversos, como las tormentas eléctricas y las lluvias intensas, que podrían causar inundaciones puntuales.

En resumen, España vivirá una transición de un tiempo anticiclónico y caluroso a otro más inestable y húmedo, con lluvias y tormentas que pondrán fin, al menos temporalmente, a la ola de calor





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