La Aemet anuncia un drástico descenso térmico en la Península ibérica y Baleares. El frente frío traerá vientos fuertes y lluvias en el norte, acabando con la ola de calor de noviembre.

La Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet) ha emitido un anuncio oficial que establece el fin definitivo de la anómala ola de calor que ha afectado a diversas regiones de España durante mediados de noviembre. Esta transición meteorológica trae consigo un perfil climatico totalmente otoñal que eliminará los valores térmicos extremos registrados recientemente.

El frente frío reduce drásticamente las máximas

El portavoz de la agencia estatal, Rubén del Campo, detalló que el ambiente otoñal culminará con una bajada significativa de las temperaturas, especialmente en las zonas nocturnas. Esta modificación térmica es consecuencia directa de la entrada de una masa de aire frío que se desplazará hacia el interior del país.

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Los datos confirman que no habrá rastro de los 30 grados Celsius alcanzados el miércoles pasado. Los valores máximos diarios se estabilizarán en torno a los 20 grados e incluso por debajo en muchas áreas, marcando un cambio radical en la sensación térmica de la población.

Vientos intensos y precipitaciones en el norte

La situación meteorológica también incluirá un temporal marítimo notablemente más intenso en el litoral del Cantábrico. Durante la madrugada se esperan rachas de viento muy fuertes en la costa cantábrica oriental, así como en las regiones de los tercios norte y este peninsulares y en Baleares durante la primera mitad del día.

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La Aemet ha activado avisos por vientos fuertes o costeros en múltiples comunidades autónomas. Estas advertencias afectan específicamente a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Catalunya, Galicia, la Región de Murcia, el País Vasco y la Comunitat Valenciana.

En cuanto a las precipitaciones, predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste de la Península. Galicia, Asturias y León experimentarán lluvias moderadas aunque persistentes durante este periodo. Solo existen avisos activos por precipitaciones en Galicia, con nieve probable en las montañas del norte a partir de los 1500-1800 metros de altitud.

Impacto térmico diferenciado por regiones

El descenso térmico será acusado en la mayor parte de la Península, con bajadas superiores a los 6 grados tanto en las máximas como en las mínimas. Las zonas de montaña de la meseta norte y Murcia registrarán los descensos más pronunciados en las temperaturas diurnas.

En la mitad sur de España, las temperaturas nocturnas también experimentarán caídas significativas al finalizar el día. Este patrón confirma la ruptura completa con el ambiente cálido que ha caracterizado los primeros días de noviembre en varios puntos del territorio nacional.

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Condiciones estables en las islas Canarias

La situación en los archipiélagos muestra una respuesta diferenciada frente a la continental. En Canarias se prevén cielos poco nubosos, con intervalos nubosos ocasionales y precipitaciones débiles y aisladas únicamente en el norte de las islas montañosas.

Balear presenta un escenario similar al peninsular pero en menor escala, con descensos específicos de las temperaturas mínimas. Este contraste térmico entre el archipiélago canario y el resto del territorio europeo de España ilustra la complejidad del sistema frontal que domina la actualidad meteorológica.