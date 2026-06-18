La administración Trump planea presentar 250 casos de revocación de ciudadanía antes de octubre

El Departamento de Justicia ha acelerado las acciones para desnaturalizar a ciudadanos naturalizados, con 29 casos presentados este año y un plan de 250 adicionales. Esta política se enmarca en la agenda antiinmigración de Trump y reasigna recursos legales para priorizar la revocación de ciudadanía bajo acusaciones de fraude o actividades delictivas.

La administración Trump está intensificando significativamente sus esfuerzos para revocar la ciudadanía a personas naturalizadas en Estados Unidos. Según un alto funcionario del Departamento de Justicia, se planea presentar al menos 250 casos de desnaturalización para octubre de este año.

En lo que va del año, ya se han presentado 29 casos contra estadounidenses nacidos en el extranjero, a quienes se acusa de haber obtenido la ciudadanía de forma fraudulenta. Esta cifra representa un aumento notable respecto al promedio anual de menos de 10 casos registrado entre 2008 y junio de 2026, cuando se presentaron un total de 166 denuncias, según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la agenda inmigratoria más amplia y agresiva del presidente Donald Trump, que ha expandido sus acciones más allá de la deportación de indocumentados, reorientando recursos federales hacia la revocación de ciudadanía. El Departamento de Justicia ha reasignado a abogados litigantes civiles de diversas divisiones, incluidas las encargadas de fraude, para que se ocupen de estos casos.

Una mujer identificada bajo el seudónimo de Grace, cuyo rostro fue ocultado por CNN, reveló que su ceremonia de juramento de ciudadanía fue cancelada, lo que evidencia el impacto humano de estas medidas. Los casos presentados incluyen acusaciones de fraude, abuso sexual a menores o expresiones de apoyo al terrorismo durante el proceso de naturalización.

El gobierno federal tiene la potestad legal de revocar la ciudadanía si se demuestra que el solicitante hizo declaraciones falsas o no cumplía los requisitos legales. Estas acciones pueden ser civiles o penales, pero no afectan a quienes nacieron en territorio estadounidense, aunque Trump intentó sin éxito eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva que ahora está en manos de la Corte Suprema.

En la última década, casi 8 millones de personas se naturalizaron en el país, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Un memorando de junio de 2025 del subsecretario de Justicia Adjunto Brett Shumate estableció 10 categorías prioritarias de casos, como personas que representan peligro a la seguridad nacional, crímenes de guerra o delitos graves no declarados.

La unidad especializada en revocación de ciudadanía, integrada por 12 abogados, enfrenta una gran carga de trabajo con casos remitidos por el Departamento de Seguridad Nacional, que incluyen fraudes de identidad, condenas previas, terrorismo y crímenes de guerra. Las fiscalías federales también están recibiendo estos casos en un momento de alta presión operativa. El funcionario defendió la medida como una forma de proteger la integridad de la ciudadanía estadounidense y asegurar que solo quienes cumplan los requisitos legales la obtengan





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