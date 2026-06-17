La adicción a los alimentos ultraprocesados: una epidemia silenciosa alimentada por la industria

Los alimentos ultraprocesados, diseñados con combinaciones precisas de azúcar, sal, grasas y aditivos, explotan los circuitos de recompensa del cerebro y generan patrones de consumo similares a las adicciones a sustancias. Este análisis explica por qué estos productos son tan irresistibles, las cifras de afectados a nivel mundial y por qué los expertos culpan al entorno alimentario, no a la falta de fuerza de voluntad.

¿Qué hace que un alimento sea irresistible, incluso adictivo? La combinación de azúcares añadidos, carbohidratos refinados, sal, grasas, saborizantes y texturizantes permite a los fabricantes crear productos Ultraprocesados que desencadenan una respuesta de recompensa en el cerebro similar a la que provocan sustancias como el tabaco, el alcohol o las drogas.

Aunque los seres humanos evolucionamos para buscar nutrientes esenciales como el sodio, los azúcares, los carbohidratos y las grasas, en el entorno actual esos elementos están omnipresentes en máquinas expendedoras, restaurantes de comida rápida y supermercados, lo que convierte el antojo en una epidemia. La escala de adicción a la comida de la Universidad de Yale establece criterios clínicos estrictos para diagnosticar la adicción a los alimentos, y los datos indican que un 14% de los adultos mayores en Estados Unidos y un 21% de las mujeres entre 50 y 64 años cumplen esos requisitos, mientras que a nivel mundial un 12% de los niños son adictos a los Ultraprocesados.

Expertos como Ashley Gearhardt y Evan Forman señalan que el problema radica en la formulación de la industria alimentaria, que explota respuestas biológicas poderosas, y no en la falta de voluntad individual. Esta comprensión ha llevado a medidas regulatorias, como la ley de California que eliminará los Ultraprocesados más dañinos de las comidas escolares para 2035.

La investigación continúa identificando las combinaciones exactas de ingredientes hiperpalatables que generan mayor potencial adictivo, con el objetivo de informar políticas públicas y educar a la población sobre los riesgos de estos productos





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alimentos Ultraprocesados Adicción Alimentaria Escala De Yale Hiperpalatable Neurociencia De La Recompensa Políticas Alimentarias

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Es oficial: los propietarios tienen que declarar a Hacienda su segunda vivienda aunque no esté ocupadaLos propietarios que cuenten con viviendas adicionales están en la obligación de declararlas, de lo contrario, Hacienda podrá imponer multas.

Read more »

Ya es oficial: los pensionistas por accidente laboral o enfermedad no recibirán paga extra este veranoLos pensionistas cuyas prestaciones deriven de un accidente laboral o enfermedad no verán un ingreso extra en sus cuentas en junio.

Read more »

El creativo de Chanel que huye de los ‘cowboys’: “Ya tenemos demasiados en este mundo”Entramos al cuartel general de Thomas du Pré de Saint Maur, el creativo responsable de que el perfume Nº 5 de Chanel no pase de moda. Esta vez nos cuenta cómo fichó a la superestrella Jacob Elordi como nuevo embajador de Bleu de Chanel L’Exclusif

Read more »

Los 5 colores de pintalabios que dominarán este verano 2026Este verano 2026 maquillarás tus ojos, sí, pero sin dejar de lado tu sonrisa. Para triunfar con tu makeup, te presentamos los colores de pintalabios que dominarán en el s

Read more »