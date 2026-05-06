La adicción a las compras de Sally Gardner: cómo los medicamentos para el síndrome de piernas inquietas la llevaron al borde del abismo

La autora infantil Sally Gardner relata cómo su adicción a las compras, desencadenada por los efectos secundarios de los medicamentos para el síndrome de piernas inquietas, la llevó a acumular deudas millonarias y a perder su hogar. Su historia es una de las muchas que la BBC ha recogido sobre los devastadores efectos de los agonistas de la dopamina.

Cuando la carrera de la autora infantil Sally Gardner despegó, sus amigos asumieron que sus gastos desmesurados eran consecuencia de su nuevo éxito. Entre sus derroches se incluían una bañera de unos 34.000 euros, láminas del artista pop inglés Peter Blake y viajes a boutiques parisinas.

Sally tenía poco más de 40 años cuando se publicó su primer libro, lo que la catapultó a vender 2,5 millones de ejemplares y a ganar importantes premios literarios como la Medalla Carnegie.

'De repente, me encuentro en otro lugar', dice Sally, 'y, por primera vez en mi vida, gano muy bien'. Sally confiesa que se sentía 'avergonzada' por la cantidad de dinero que gastaba, pero que estaba enganchada a la euforia que le producía. Sally mentía a sus amigos sobre sus compras y negaba que estuviera estrenando ropa.

'No tenía ni idea de lo que me había pasado. Era como si me preguntaran: ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo?

'. En poco tiempo, Sally acumuló importantes deudas y se vio obligada a vender su casa en el norte de Londres y a mudarse a un departamento más pequeño. Incluso entonces, lo que ella describe como su comportamiento compulsivo persistente no cesó: no pudo resistir la tentación de gastar decenas de miles de euros en un diseñador de interiores para decorar su nuevo hogar.

Para ese entonces, una de sus amigas iba de tienda en tienda por la ciudad donde vivía Sally, suplicando a los vendedores que no le vendieran nada. Sally había desarrollado una adicción a las compras propia de la mediana edad, para la que no encontraba explicación, y pensaba que se estaba volviendo loca.

Al mismo tiempo que su carrera literaria despegaba, el médico de Sally comenzó a recetarle agonistas de la dopamina para el síndrome de piernas inquietas (SPI), una afección que padecía desde hacía años. Este síndrome hacía que sintiera una necesidad imperiosa de moverse, que solía aparecer casi todas las noches.

'Era constante: no podía sentarme, no podía ver la televisión, no podía salir a cenar', dice Sally. 'Tenía que estar de pie todo el tiempo'. Recién divorciada y con hijos pequeños, esto le provocó insomnio crónico, justo cuando también estaba atravesando la menopausia. Sally cuenta que probó todos los tratamientos posibles, pero ninguno funcionó; se acostaba y pasaba la noche en vela.

Así que cuando su médico le recetó un medicamento que alivió sus síntomas de inmediato sin mencionar efectos secundarios psiquiátricos, se sintió eufórica. Solo ahora, 20 años después y con cerca de 650.000 euros menos en su bolsillo, Sally se da cuenta de que su comportamiento compulsivo fue consecuencia de tomar este medicamento.

La historia de Sally es una de cientos que ha escuchado la BBC en el último año y medio, que describen los devastadores efectos secundarios de los fármacos agonistas de la dopamina. Esta familia de medicamentos actúa aumentando la actividad de la dopamina y se receta ampliamente para diversas afecciones, como el síndrome de piernas inquietas, el párkinson, los tumores de la glándula pituitaria y algunos problemas de salud mental.

Cientos de pacientes o sus familias declararon a la BBC que no relacionaron sus comportamientos impulsivos con los medicamentos hasta que fue demasiado tarde. Se han escuchado historias de enormes deudas, relaciones rotas, delincuencia e incluso suicidio. Muchas personas que desarrollaron adicción a las compras han perdido decenas o cientos de miles de euros, todo ello mientras padecían enfermedades debilitantes. Una pareja se quedó sin hogar.

Las personas describieron gastos aparentemente irracionales, llenando habitaciones enteras con cosas que no necesitaban ni querían. Muchas mujeres afirmaron sentirse incapaces de dejar de comprar, pero creen que su comportamiento no se tomó en serio debido a su género. Sally cuenta que compró el mismo par de zapatos cinco veces y diez camas diferentes para su Yorkshire Terrier.

La mayoría de las historias que escuchó la BBC involucraban impulsos sexuales compulsivos que, en ocasiones, llevaban a las mujeres a buscar encuentros sexuales casuales y a los hombres a desarrollar adicciones a la pornografía. Aunque Sally no desarrolló comportamientos hipersexuales, sí dejó de escribir libros infantiles y publicó una novela erótica para adultos bajo un seudónimo. Reflexionando sobre ello, ahora se pregunta si habría escrito ese libro de no haber consumido esos medicamentos





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