La actriz vuelve a ser la reina de la moda con un diseño de Inés Domecq y la colección Meraviglia

La actriz ha acudido al 30 aniversario de Roberto Coin con un elegante diseño de Inés Domecq y las piezas de alta joyería de la colección Meraviglia, presentada en la ciudad que inspira a la maison italiana.

La actriz ha acudido al 30 aniversario de Roberto Coin con un elegante diseño de Inés Domecq y las piezas de alta joyería de la colección Meraviglia , presentada en la ciudad que inspira a la maison italiana.

Ha vuelto a convertirse esta semana en un auténtico escenario de sueños, creatividad y artesanía con motivo de la celebración del aniversario. Una elección que ha conjugado elegancia contemporánea y vocación festiva en sintonía con el espíritu de la velada. La actriz ha escogido un vestido negro de Inés Domecq que es el punto de partida de una noche dedicada a celebrar tres décadas de creatividad.

Sus transparencias aportan una sensualidad refinada sin caer en excesos y su falda plisada en capas con detalles en blanco rompe la sobriedad del negro total y añade movimiento, profundidad y un aire casi arquitectónico al diseño. No es un look pensado para seguir tendencias pasajeras, sino para transmitir una idea de elegancia y sofisticación. De hecho, el traje de la intérprete está disponible también en otras versiones, pero esta es la que ha elegido para esta ocasión.

Presentada en Venecia, ciudad natal de Roberto Coin y fuente constante de inspiración para la firma, Meraviglia es la máxima expresión de la alta joyería de la casa. La colección nace de una idea tan sencilla como poderosa: transformar los sueños, las intuiciones y los destellos de inspiración en realidad.

La presentación de Meraviglia ha sido el gran momento de una celebración que ha reunido a invitados internacionales en una gala inspirada en el mar, elemento inseparable de la historia y la identidad de Venecia. A través de juegos de luz, reflejos y, una de sus líneas más emblemáticas, que regresa ahora convertida, por primera vez, en una colección de alta joyería.

Un ejercicio de innovación y memoria que conecta pasado y futuro, exactamente igual que hace Meraviglia: que mira al legado creativo como punto de partida para escribir nuevos capítulos. Con una imagen serena, sofisticada y plenamente alineada con los valores de la firma, la actriz encarna no solo la elegancia, sino también esa idea de que la moda puede ser un vehículo para la creatividad y la innovación.

El look de la actriz ha sido elogiado por su elegancia y sofisticación, y ha sido un punto de referencia para la celebración del aniversario de Roberto Coin





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