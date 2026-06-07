La Academia Mohamed VI: La fábrica de talentos que transforma el fútbol marroquí y africano

La Academia Mohamed VI, impulsada por el rey Mohamed VI de Marruecos, se ha erigido como el centro de formación más importante de África. Su modelo integral, con instalaciones de nivel profesional, captación temprana y énfasis en la formación mental, ha permitido a Marruecos destacar en mundiales y apunta al Mundial 2030. El druida del proyecto, Abdelaziz El Khazri, lidera una estructura que ya exporta decenas de jugadores a Europa y busca elevar el fútbol del país desde la base.

En el corazón de la provincia de Salé, Marruecos, se erige la Academia Mohamed VI, un centro de formación que ha revolucionado el fútbol no solo del país, sino de todo el continente africano.

Bajo el constante soniquete de golpes provenientes de múltiples entrenamientos simultáneos, se cocina el secreto del éxito marroquí. El arquitecto de esta fórmula es Abdelaziz El Khazri, el druida que modela el proyecto desde su apertura en 2010, cuando apenas tenía 27 años.

Su labor ha sido clave para que la selección marroquí se convirtiera en la primera africana en alcanzar las semifinales de un Mundial, en Qatar 2022, y para que en octubre de 2025 la sub-20 se coronara campeona del mundo, derrotando a Argentina en la final. De los 26 jugadores que acudieron a Qatar, 14 habían nacido fuera de Marruecos y fueron reclutados mediante un concienzudo plan de captación de talento con raíces marroquíes.

Otros cuatro, como En-Nesyri, Ounahi, Aguerd y Tagnaouti, se formaron en la probeta única de esta academia. El éxito no es casual. El Khazri, quien rechita ofertas de clubes del Golfo y Europa que multiplican su salario, afirma: Trabajar aquí es un orgullo. Es un proyecto del rey, la visión del rey.

Todos trabajamos para que sea competitivo en África y el mundo. El centro, impulsado por Mohamed VI y financiado con fondos de la corona, nació con el objetivo de construir el mejor club de Marruecos y elevar el nivel del fútbol desde la base. Ahora, con la mirada puesta en el Mundial 2030, que organizan junto a España y Portugal, la academia se concibe como la pieza central para consolidar a Marruecos como el principal foco futbolístico de África.

La academia estructura su formación en cinco equipos por categorías: sub-13, sub-15, sub-17, sub-18 y sub-21. Todos compiten en campeonatos regionales y nacionales siempre por encima de su edad. El Khazri explica: Nuestros niños tienen mucho talento. Si jugásemos con chicos de su misma edad, no sería un desafío.

Esta filosofía se refleja en el caso de Zakaria Zabiri, graduado de la academia, quien marcó los dos goles en la final del Mundial sub-20 y fue elegido segundo mejor jugador del torneo. El proceso comienza con la detección de talento a través de 11 centros de reclutamiento diseminados por el país, que evalúan a niños de 7 a 13 años.

Controlan a 454 menores, observan su progresión y, al cumplir 13 años, seleccionan a 20 para ingresar a las instalaciones, donde vivirán hasta los 18. Es extremadamente raro que acepten a mayores de 13; solo uno o dos por año, y sin superar los 15. El Khazri insiste: Si tienes buenos jugadores, todo fluye. Puedes tener los mejores entrenadores, pero sin los mejores jugadores es complicado.

Las instalaciones son de nivel profesional, superando ampliamente a cualquier club marroquí. Los chicos viven en un entorno inmersivo: comen, duermen, estudian, entrenan por la mañana y la tarde, reciben atención médica y fisioterápica, y rezan en la mezquita del recinto. Todo es gratuito, e incluso algunas familias empiezan a recibir apoyo económico cuando los muchachos cumplen 16.

El propósito de ese entorno es claro: No queremos que se sientan impresionados cuando vayan a jugar a un club en Europa, dice El Khazri. La formación mental es igual de crucial. Cuentan con dos psicólogos que siguen a los alumnos desde el primer día, especialmente durante la primera semana de separación familiar, la más dura. Por eso los envían a casa tras cinco días.

La academia ha producido 22 graduados en clubes europeos y 32 en la primera división marroquí. Es como una fábrica, resume El Khazri, cuyo modelo, con un mínimo de tres años de formación (aunque la mayoría pasan entre cinco y ocho), busca crear futbolistas con mentalidad de acero, capaces de resistir la presión mediática y de redes sociales. Marruecos ve este proyecto como un motor de transformación profunda en todo su sistema futbolístico, aspirando a convertirse en una potencia global





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