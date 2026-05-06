La Academia actualiza su reglamento para los premios Óscar 2027: nuevas normas sobre el uso de inteligencia artificial

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha actualizado su reglamento para la edición 99 de los premios Óscar, introduciendo nuevas normas sobre el uso de inteligencia artificial en el cine. Las reglas establecen que el uso de IA no afecta directamente a las nominaciones, pero se evaluará la autoría humana en cada proyecto. Además, se especifica que solo serán elegibles actuaciones e interpretaciones realizadas por personas reales y con consentimiento.

El reglamento de elegibilidad para los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cine matográficas ha sido actualizado de cara a la edición número 99, cuya ceremonia se celebrará el 14 de marzo de 2027.

Entre los cambios más destacados, se incorporan precisiones sobre el uso de inteligencia artificial en las producciones cinematográficas. En el apartado de elegibilidad, la Academia aclara que el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa ni ayuda ni perjudica las posibilidades de obtener una nominación.

Sin embargo, el organismo evaluará cada obra teniendo en cuenta el grado en que la autoría creativa humana esté en el centro del proyecto y, en caso de dudas, podrá solicitar información adicional sobre el uso de estas tecnologías y la participación humana. En cuanto a las categorías de actuación, las reglas especifican que solo serán elegibles los papeles que aparezcan acreditados oficialmente en la película y que hayan sido interpretados por personas reales con su consentimiento.

Además, las actuaciones no acreditadas no podrán ser consideradas. Por su parte, en la categoría de guion, se establece que para optar a un premio debe existir un crédito explícito de escritura en los créditos oficiales de la película y que el guion haya sido escrito por un ser humano, lo que excluye la posibilidad de que obras generadas por inteligencia artificial sean premiadas en este apartado.

El uso de inteligencia artificial en el cine ha crecido en los últimos años y ha generado un intenso debate dentro de la industria de Hollywood. Un ejemplo notable es el caso del actor Val Kilmer, cuya imagen fue recreada mediante esta tecnología para la película As Deep as the Grave, lo que reavivó la discusión sobre los límites éticos y creativos de estas herramientas.

Otro caso que generó polémica es el de Tilly, una actriz creada por inteligencia artificial por la empresa Particle6, que ha provocado críticas entre intérpretes de la industria ante el temor de que este tipo de desarrollos pueda reemplazar a actores humanos. La Academia ha querido dar un mensaje claro: aunque reconoce la presencia de la inteligencia artificial en el cine, su uso no debe suplantar la esencia humana del arte cinematográfico.

La actualización del reglamento busca establecer un equilibrio entre la innovación tecnológica y la preservación de la creatividad humana, un tema que seguirá siendo objeto de discusión en los próximos años





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