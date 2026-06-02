El festival de música más prestigioso a nivel internacional en España, el Primavera Sound, arranca con todo vendido y un porcentaje de público internacional de hasta un 65 por ciento. El festival atrae a Barcelona a los grandes referentes del sector, desde productores y programadores hasta responsables de diferentes plataformas y expertos. El cartel del festival es heterodoxo y mezcla grandes clásicos con la última hornada de bandas y cantantes del universo pop de la era streaming.

La 24 edición del Primavera Sound arranca con todo vendido y un porcentaje de público internacional de hasta un 65 por ciento. El festival de música más prestigioso a nivel internacional en España, ha sido escogido en múltiples ocasiones como el certamen favorito de los propios músicos para tocar.

Su dimensión profesional atrae a Barcelona a los grandes referentes del sector, desde productores y programadores hasta responsables de diferentes plataformas y expertos. El nombre del Primavera Sound juega a nivel internacional en la liga de monstruos como Glastonbury o Coachella, y su mezcla de folk, rumba, flamenco y bases electrónicas es única.

La idea era que quien quisiera vivir in situ el gran festival de su ciudad pudiera hacerlo, pero la limitación del aforo hace que muy pocos puedan aspirar a colarse en la criba. La organización prioriza primero la entrada de los que tienen abono, lo que hace que la lucha por conseguir una entrada sea despiadada.

A pesar de esto, la excitación es máxima, y el festival es un lugar donde se encuentran los grandes creadores de contenido musical del momento, como Anthony Fantano de 'The Needle Drop' o Jack Coyne, de 'Track Star', creando sus vídeos para sus diferentes redes sociales. El festival de un retorno económica a la ciudad de más de 300 millones de euros, se prevé que el festival de un retorno económica a la ciudad de más de 300 millones de euros.

El cartel del festival es heterodoxo y mezcla grandes clásicos con la última hornada de bandas y cantantes del universo pop de la era streaming, como Addison Rae a Pink Pantheress o Geese. El jueves será la primera jornada propiamente dicha, en la que habrá un poco de todo, desde el hip hop y el R&B hasta el rock y el pop.

Entre el aluvión de actuaciones, el jueves también contará con Father John Misty, Alex G, Blood Orange, Oklou, Panda Bear, Overmono o Fcukers para los que les gusten las propuestas más bailables. La banda liderada por Robert Smith, The Cure, ostenta el récord del concierto más largo del festival, con cerca de tres horas de duración que realizaron en 2012.

Este año están programados de 22.15 a 00.45 h, dos horas y media de oscuridad, new wave, pop gótico y canciones de amor. Junto a ellos, las últimas divas del pop como la influencer estadounidense, que rompió moldes con su éxito junto a Ice Spice 'Boy's a liar pt.2'.

También estarán la modelo Cara Delevigne; el español, colaborador de Rosalía, Ralphie Coo; la sensualidad de Amaraae; el intimismo embriagador de; clásicos como Slowdive, Rilo Keley o Einstürzende Neubauten; los divertidos y energéticos escandinavos Viagra Boys; o otro de los últimos fenómenos de la temporada, Water From Your Eyes, con su minimalista y oscuro post punk que redefinió la música alternativa a finales de los años 2000; y los inventores del shoegaze, uno de los estilos del momento casi 40 años después de su invención





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