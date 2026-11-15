La 103 Edición de la Jean Bouin confirma su fecha para el 29 de noviembre

La Jean Bouin de Barcelona mantiene el domingo 29 de noviembre como fecha de la carrera pese a las elecciones. Los dorsales se agotaron antes del anuncio oficial del calendario electoral.

La organización de la prueba popular decana de Barcelona ha confirmado oficialmente que la 103 edición de la Jean Bouin se disputará el domingo 29 de noviembre. Esta decisión mantiene la fecha original del evento deportivo a pesar de la inesperada convocatoria de elecciones generales anticipadas anunciadas por el Presidente del Gobierno para ese mismo domingo.

Confirmación de la fecha electoral

La Jean Bouin 2026 arrancará a las diez de la mañana, una hora después de la hora prevista inicialmente, tras el anuncio electoral. La organización ha tomado esta decisión única al haber agotado todos los dorsales disponibles antes de la noticia política. El Ayuntamiento de Barcelona ha optado por no aplazar la competición, a diferencia de otras pruebas nacionales que debieron reagendar sus fechas.

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Impacto en el calendario nacional

El anuncio electoral provocó un terremoto inmediato en el mundo del running nacional. Varias competiciones importantes fueron recolocadas para el domingo 13 de diciembre debido al conflicto de calendario. Entre las pruebas afectadas se encontraron la Media Maratón de Sevilla, la Media Maratón de Córdoba y el Maratón Elche-Alicante.

Solución logística para corredores

El cambio de hora de salida de la Jean Bouin a las diez de la mañana sirve como mecanismo de adaptación. Esta medida permite a los miles de corredores afectados ajustar sus planes de transporte y reservas de hotel. La organización no requiere cambios en el recorrido anunciado previamente para la edición número 103.

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Posición institucional y continuidad

Mientras otras ciudades optaron por el aplazamiento total, la Jean Bouin demuestra su resistencia como evento emblemático. La prueba continúa con su programación habitual en Barcelona. Esta postura contrasta con la incertidumbre generada por la crisis política y electoral en España.

Consecuencias para los participantes

Los atletas ya inscritos mantienen su plaza sin necesidad de cancelaciones adicionales. La modificación horaria es la única novedad técnica tras el adelanto electoral. La carrera sigue siendo una referencia en el calendario de pruebas populares de la ciudad condal.