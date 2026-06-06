Límites a reembolsos en fondos de crédito privado: Blackstone, Cliffwater y otras gestoras imponen restricciones por avalancha de salidas

Grandes gestoras como Blackstone, Partners Group y Cliffwater han impuesto límites a los reembolsos en sus fondos de crédito privado tras recibir solicitudes masivas de retirada, un fenómeno que refleja la tensión en este mercado ante la iliquidez de los activos y el impacto de la inteligencia artificial en las valoraciones.

La decisión de grandes gestoras de inversión como Blackstone , Partners Group y Cliffwater , así como de firmas como BlackRock, Apollo y Ares Management, de imponer límites a los reembolsos en sus fondos de crédito privado ha generado una tensión significativa en el mercado.

El Blackstone Private Credit Fund (Bcred), con aproximadamente 79.000 millones de dólares en activos, experimentó retiradas de 4.500 millones en el primer trimestre, lo que obligó a la gestora a establecer un tope del 5% trimestral del patrimonio para las solicitudes de reembolso, una medida que no había adoptado previamente en comparación con sus competidores. Esta dinámica se replicó en otros fondos: Cliffwater limitó su principal fondo de crédito privado al 17% del patrimonio, mientras que Blackstone también aplicó restricciones del 5% trimestral en su fondo de capital riesgo europeo, Global Value SICAV.

Blue Owl fue pionera al activar cláusulas de protección tras recibir solicitudes de salida superiores al 20% de sus participaciones. Estos episodios reflejan una tendencia más amplia iniciada a comienzos de año, donde varios gestores de crédito privado han recurrido a mecanismos contractuales para gestionar la avalancha de peticiones de reembolso, especialmente en fondos de tipo "evergreen" que carecen de fecha de vencimiento fija.

Según Félix López, socio director de atl Capital, estas restricciones están dentro de las reglas del juego y buscan proteger a los partícipes que permanecen en el fondo, evitando ventas forzadas de activos en momentos de tensión. Las gestoras afectadas, como Blackstone y Cliffwater, han asegurado que sus fondos mantienen niveles adecuados de liquidez y generan rendimientos positivos, subrayando que los límites son parte de la arquitectura contractual diseñada para preservar el valor de la inversión.

Sin embargo, el contexto actual de ralentización económica, incertidumbre en las valoraciones y deterioro de algunas carteras de préstamos ha mermado la confianza de los inversores, muchos de los cuales accedieron a estos productos atraídos por altas rentabilidades que ahora se han reducido. El impacto es particularmente notable en empresas financiadas durante años de tipos bajos, cuyos modelos de negocio enfrentan mayores exigencias de rentabilidad y competencia.

Además, los rápidos avances de la inteligencia artificial (IA) están revolucionando múltiples sectores, generando dudas sobre la viabilidad futura de compañías que forman parte de las carteras de estos fondos. Víctor Alvargonzález, director de estrategia de Nextep, señala que la IA afecta a la calidad de los créditos de muchas empresas, lo que podría reducir su valoración y, en un fondo de capital riesgo, la iliquidez impide desprenderse rápidamente de activos que se vuelven obsoletos.

Esto no ocurre en fondos que invierten en mercados líquidos como el S&P 500 o el EuroStoxx, donde las ventas son posibles en cualquier momento. Alvargonzález aclara que el problema no reside necesariamente en los fondos en sí, sino en el momento inoportuno para invertir en activos ilíquidos dados los cambios tecnológicos y la posibilidad de recesión.

Los expertos coinciden en que, pese a la tensión, no se prevé que estas restricciones se extiendan a fondos de inversión tradicionales, ya que el fenómeno está concentrado en el crédito privado evergreen y sus particularidades contractuales





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