Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia e Italia reafirman su papel central en las conversaciones de paz para evitar quedar excluidos del acuerdo entre EE.UU. y Rusia sobre el conflicto ucraniano.

La Coalición de Voluntarios, conformada por 40 países, ha consolidado una postura unificada para garantizar la presencia europea en las futuras conversaciones de paz. Durante este encuentro, han participado los representantes de Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia e Italia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quienes han dejado clara su intención de ser parte activa en las negociaciones. Europa tiene una posición negociadora clara y consistente, según ha asegurado el primer ministro británico, Andy Burnham, quien actuó como anfitrión en la reunión.

Defensa de la soberanía estratégica europea

El mandatario británico ha rechazado cualquier intento de dividir Europa por parte de otras potencias internacionales. Ha afirmado que nosotros somos los que debemos marcar nuestro destino, haciendo referencia explícita al acuerdo alcanzado durante la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido, donde se repartieron Europa. Esta declaración subraya la determinación de los líderes europeos de no ser marginados en la reconfiguración geopolítica actual.

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Paralelamente, la Comisión Europea ha propuesto un nuevo préstamo para Kiev, destinado a cubrir parte del déficit de financiación de 70.000 millones de euros previsto para el próximo año. Esta medida económica se suma a los acuerdos del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que coordina la ayuda militar y ha acordado suministrar más armas a Kiev de cara al próximo invierno, reforzando la capacidad defensiva del país.

Recelo hacia la reunión en Shenzhen

Los líderes europeos observan con recelo la reunión trilateral en Shenzhen, un encuentro que constata el riesgo de que el continente pueda permanecer excluido de los decisiones clave. Existe un creciente distanciamiento entre Estados Unidos y Europa, aliados durante décadas, debido a la reducción del apoyo a Ucrania por parte de Washington. Esta situación pone en evidencia la necesidad de una estrategia coordinada para mantener la influencia europea en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, vigente desde 2022.

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Vladimir Putin ha afirmado que el objetivo de Rusia no es continuar la guerra en Ucrania, pero ha defendido que el fin del conflicto no depende solo de Moscú, sino también de Kiev, que asegura no haber cumplido con sus compromisos. Tras los ataques al puente de Crimea, el mandatario ruso declaró que no negociará, aunque ha insistido en la necesidad de que los países europeos definan su posición antes de establecer fechas concretas para las conversaciones.

Condiciones y próximos pasos diplomáticos

Estados Unidos ha insistido en la presencia europea en las negociaciones, pero el mandatario ruso considera que primero deben entender qué aportan a la mesa. Putin ha cuestionado si quieren llegar a un acuerdo por medios pacíficos para poner fin a las hostilidades, señalando que, por el momento, no hay señales claras de ello. No obstante, ha asegurado que todo cambia y les ha invitado a Moscú para explicarlo, aunque ha considerado inaceptable el despliegue de cualquier tipo de tropas en territorio ucraniano.