Líderes europeos exigen la unificación del mercado interior para fortalecer la competitividad

Figuras clave del ámbito económico y político instan a la Unión Europea a eliminar las barreras internas y unificar el mercado interior para impulsar el crecimiento y la competitividad en un contexto global cambiante. Se debate la importancia de la innovación, la simplificación regulatoria y la inversión productiva.

Figuras institucionales como Luis de Guindos y Enrico Letta, junto con los presidentes de los principales bancos españoles, Ana Botín y Carlos Torres, han instado a la Unión Europea (UE) a desmantelar sus barreras internas y unificar el mercado interior para fomentar la competitividad. Esto se expresó durante la primera jornada de la sexta edición de Wake Up, Spain!, que, por primera vez, también se extiende a Wake Up, Europe!. Los participantes coincidieron en la necesidad de unificar los mercados de bienes y capitales, además de movilizar el considerable ahorro privado hacia la inversión productiva. Esto se considera crucial para financiar la autonomía en defensa y tecnología, aspectos esenciales para la supervivencia de Europa en el nuevo orden global. Almeida pide un mayor protagonismo para las ciudades en la toma de decisiones dentro de Europa, enfatizando la importancia de que se reconozca su papel.

El consenso generalizado entre los ponentes es que el panorama internacional ha experimentado una transformación drástica. Ana Botín, presidenta de Santander, describió el contexto actual con las palabras 'fragmentación y fragilidad', advirtiendo que la era anterior ha quedado atrás y que se está entrando en una etapa en la que la seguridad y la resiliencia son fundamentales. Esta inestabilidad contrasta con la situación previa de la economía europea, que, según recordó Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), se caracterizaba por un crecimiento cercano al 1,5% y una inflación que convergía hacia el 2%. Sin embargo, los riesgos geopolíticos derivados de conflictos como el de Oriente Próximo y las guerras arancelarias han provocado un 'shock de oferta'. De Guindos alertó sobre el impacto negativo en la inflación y el crecimiento económico, con efectos de segunda ronda que encarecerán de manera persistente la energía y toda la cadena petroquímica, afectando al aluminio, los plásticos y los fertilizantes.

Ante este escenario, Carlos Torres, presidente de BBVA, enfatizó la importancia de evitar quedar rezagados como región y la necesidad de reducir la dependencia. Para Torres, la innovación es clave para competir en un mundo dominado por Estados Unidos, China e India, y la prioridad absoluta debe ser el mercado interior. De Guindos subrayó que la verdadera reforma pendiente en Europa es eliminar las barreras internas en los mercados de bienes y servicios. El vicepresidente del BCE lamentó que la fragmentación europea actual limite los proyectos de inversión y su rentabilidad. La integración, afirmó, dirigiría la capacidad de ahorro hacia estos proyectos. Enrico Letta, ex primer ministro italiano, advirtió sobre la incompletitud y fragmentación del mercado único actual, abogando por un mercado único estratégico que genere la escala necesaria para competir. Letta propuso la integración en tres pilares fundamentales: servicios financieros, energía y conectividad, además de impulsar la 'quinta libertad' para la libre circulación del conocimiento y aplicar herramientas como el 'Régimen 28'. Esta medida busca ofrecer a las empresas innovadoras un marco jurídico y regulatorio europeo simplificado para operar y crecer sin enfrentar 27 sistemas regulatorios diferentes.

El sector privado respaldó la simplificación y homologación regulatoria, con Carlos Torres exigiendo un mercado de capitales y una unión bancaria unificados para que las empresas ganen escala europea. Para reactivar la economía, se propuso fomentar una cultura de asunción de riesgo para obtener rentabilidad en inversiones productivas. Ana Botín instó a los poderes públicos a simplificar la regulación y la supervisión, solicitando una pausa en la implementación de nuevos requerimientos normativos.





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