Líderes del escalafón de novilleros (2000-2026): El récord de Mario Vilau

Mario Vilau lidera 2026 con 41 festejos. Análisis del histórico de punteros desde 2000. La mayoría no garantizan éxito como matadores. Datos clave.

La temporada taurina 2026 en España concluye este domingo 1 de noviembre con la final de la Liga Nacional de Novilladas en Sanlúcar de Barrameda. Mario Vilau, procedente de Hospitalet de Llobregat, ha encabezado el escalafón con 41 festejos. Esta cifra representa la actividad más alta registrada desde el año 2008, marcando un hito en la carrera de los jóvenes espadas. Su éxito destaca la rareza de un novillero que procede de una tierra donde no se celebran corridas de toros desde hace quince años.

El récord de Mario Vilau en el escalafón

Los 41 festejos de Vilau sitúan la cifra más alta desde 2008, cuando Rubén Pinar realizó 45 paseíllos. Pérez Mota mantiene el récord del presente siglo con 69 novilladas en 2006. Sin embargo, José Garrido en 2013 y Jorge Molina en 2023 también fueron líderes con apenas 26 corridas. Esta disparidad estadística revela que la cantidad de toros no define el futuro éxito profesional.

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La conclusión evidente es que torear mucho de novillero no garantiza nada al dar el salto a matador. La mayoría han pasado desapercibidos con trayectorias discretas. Dos de estos líderes ni siquiera tomaron la alternativa. Estos casos son Luis Miguel Casares, líder en 2009, y Alfonso Ortiz, que lo fue en 2018. El volumen de trabajo no asegura la permanencia en la élite taurina.

Casos destacados y tragedias taurinas

Algunos líderes han visto su carrera truncada por graves accidentes. Manolo Vanegas, puntero en 2016, no ha vuelto a vestirse de luces. Sufrió una gravísima cogida en la primavera de 2018, toreando a puerta cerrada. Pasó meses recuperándose en el Hospital de Parapléjicos de Toledo tras su actuación en la Feria del Ángel de Teruel.

De todos los novilleros que han encabezado el escalafón, solo Ginés Marín y Marco Pérez han alcanzado el top diez de matadores. Marín fue quinto con 44 corridas en 2017 y segundo con 42 en 2019. Marco Pérez ocupó el octavo lugar con 45 corridas en esta temporada 2026. Rubén Pinar, Juan del Álamo y José Garrido también se acercaron a la élite en alguna temporada.

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Historia internacional de los punteros

Si bien la mayoría son españoles, han habido excepciones notables en la clasificación. Antonio Bricio, de origen mexicano, encabezó la lista en el año 2000. También destacaron dos venezolanos: Manolo Vanegas en 2016 y Jesús Enrique Colombo en 2017. Estos casos demuestran que el talento novillero trasciende las fronteras peninsulares y alcanza los primeros puestos.

Antonio Bricio tomó la alternativa en Guadalajara (México) el 10 de diciembre de 2000. Tuvo a Eloy Cavazos de padrino y a Enrique Ponce de testigo. Hizo carrera en tierras americanas. Toreó apenas 12 corridas en España y Francia en 2001, y dos más en pueblos locales.

José Garrido, con 68 festejos, tomó la alternativa en Valladolid el 13 de mayo de 2002. Paco Ojeda fue su padrino y José Tomás su testigo. Tuvo un cierto ambiente con 20 corridas al inicio. Su tope fue de 25 corridas en 2010, mostrando una carrera estable pero no explosiva.

Carreras cortas y promesas truncadas

El jerezano, con 55 festejos, se doctoró en la Feria de Abril de Sevilla el 28 de abril de 2004. Enrique Ponce fue su padrino y El Juli su testigo. Esa primera temporada alcanzó un máximo de 19 corridas. Después su actividad disminuyó mucho, desapareciendo de los carteles rápidamente.

Otro novillero con 57 festejos se convirtió en matador en Badajoz el 24 de junio de 2004. Antonio Ferrera fue su padrino y Miguel Ángel Perera su testigo. No tuvo muchas oportunidades y su cenit fueron siete corridas en 2007. Su carrera mostró un inicio prometedor pero un desarrollo limitado.

Con 42 festejos, tomó la alternativa en San Sebastián de los Reyes el 31 de agosto de 2005. José María Manzanares fue su padrino y Morante de la Puebla su testigo. Las quince corridas de 2006 fueron su tope en una carrera corta. No pudo sostener la presión de los carteles importantes.

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Resurgimientos y tragedias recientes

Un novillero con 55 festejos se doctoró en Dos Hermanas el 13 de mayo de 2011. Juan Manuel Benítez fue su padrino y Antonio Nazaré su testigo. Los seis contratos de 2015 supusieron la cima de su trayectoria. Logró mantenerse en los carteles durante un periodo moderado.

Jorge Molina, con 69 festejos, celebró la alternativa en Santander el 23 de julio de 2007. Enrique Ponce fue su padrino y Jesulín de Ubrique su testigo. Sigue en activo, aunque nunca ha toreado en exceso. No ha superado las trece corridas de 2013, consolidando una carrera discreta.

Ginés Marín, con 66 festejos, se convirtió en matador en Sevilla el 11 de junio de 2009. Uceda Leal fue su padrino y Salvador Cortés su testigo. Remontó hasta llegar a un tope de 23 corridas en 2018. Su carrera mostró una evolución positiva en los últimos años.

Marco Pérez, con 45 festejos, tomó la alternativa en Nimes el 21 de septiembre de 2012. Enrique Ponce fue su padrino y Miguel Ángel Perera su testigo. En sus dos primeras temporadas completas hizo 38 y 40 paseíllos. Desde entonces no se ha acercado a esas cifras, manteniéndose estable.

Manolo Vanegas, con 38 festejos, recibió la alternativa en Madrid el 8 de abril de 2012. El Fundi fue su padrino y Juan del Álamo su testigo. Tras abrirse paso con una decena de corridas en 2015, sufrió la trágica cogida de 2018. Moriría cinco años después en la plaza de Teruel.

Víctor Barrio, también con 38 festejos, fue el primero del escalafón en 2011. Murió trágicamente cinco años después en la plaza de Teruel. Su muerte puso de manifiesto los peligros inherentes a esta profesión. Su legado permanece como una alerta sobre la seguridad en las corridas.