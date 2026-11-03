Líderes de la industria automotriz española abogan por neutralidad tecnológica y competitividad

Directivos de Deloitte, Hyundai, Gestamp y Faconauto analizan los retos de la transformación del sector, destacando la necesidad de reducir costes energéticos y mantener la neutralidad tecnológica.

Un grupo multidisciplinar de directivos y líderes sectoriales reunió sus voces para analizar el estado crítico y las oportunidades de futuro de la industria automotriz en España. Esta jornada, organizada por Deloitte bajo el título El futuro de la automoción en España: competitividad, electrificación e innovación, congregó a las principales figuras que conforman los tres pilares fundamentales del ecosistema: fabricantes, proveedores y concesionarios. El objetivo principal fue definir estrategias comunes para navegar la profunda transformación tecnológica y estructural que atraviesa el sector.

El papel clave de Deloitte en el análisis del sector

Xavier Gracia, socio responsable de Technology & Transformation de Deloitte, encabezó las intervenciones iniciales destacando que la industria española se encuentra en una situación excepcional pero simultáneamente vive una transformación profunda. Gracia afirmó estar convencido de que el sector posee las capacidades innatas para adaptarse a estos cambios radicales y emerger más fuerte. Sin embargo, subrayó que el momento actual exige una apuesta decidida por la innovación, la tecnología y, especialmente, por el talento humano como motor de dicho progreso.

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Para contextualizar la magnitud de este desafío, es necesario recordar que la industria del automóvil española genera 120.000 millones de euros anualmente entre fabricantes y proveedores. Además, integra ocho hubs industriales y emplea a más del 9% de la población activa del país, aportando un 11% del Producto Interior Bruto nacional. Estos datos evidencian que el sector no es solo un motor económico, sino un pilar estructural que requiere una adaptación estratégica inmediata para mantener su relevancia global.

Retos de competitividad en Hyundai Motor España

La discusión sobre la competitividad industrial fue moderada por Laura Delgado, socia responsable de Industria Emergente para el sector de Automoción de Deloitte. Leopoldo Satrústegui, presidente y CEO de Hyundai Motor España, señaló que, aunque la industria española mantiene una posición competitiva, existen aspectos críticos que deben mejorarse urgentemente. Específicamente, el absentismo laboral y el elevado coste energético se identificaron como barreras significativas para la eficiencia operativa.

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Satrústegui también hizo hincapié en la necesidad de un mercado doméstico robusto para garantizar la rentabilidad de las fábricas en territorio nacional. Contrastó la situación actual con los 1,5 millones de coches vendidos en 2004, datos que han descendido a menos de 1,2 millones en la actualidad. Esta tendencia refleja un parque automovilístico cada vez más envejecido, lo que complica las estrategias de renovación y exige políticas que fomenten la compra y sustitución de vehículos antiguos.

Visión de la cadena de suministro y comercialización

Desde la perspectiva de los proveedores, Mireia Arroyo, vicepresidenta de Sernauto y directora corporativa de Relaciones Institucionales, Comunicación y Márketing de Gestamp, resaltó que España cuenta con un ecosistema excelente de fabricantes y proveedores en la actualidad. No obstante, advirtió que la competitividad y la rentabilidad están directamente unidas, por lo que se necesita una regulación que aporte certidumbre jurídica y operativa. Arroyo insistió en la urgencia de disponer de costes energéticos competitivos que permitan a las empresas optimizar sus procesos productivos sin perder margen financiero.

Por su parte, Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, representó la visión de los concesionarios y la interfaz directa con el cliente. Blázquez lamentó que la regulación actual de la transición al vehículo eléctrico esté dificultando el acceso a la movilidad moderna para gran parte de la población. Señaló que, aunque España se encuentra en una posición privilegiada por haber trabajado eficientemente con los clientes, la falta de un plan integral de ayudas para todas las tecnologías está creando una brecha social entre conductores que pueden permitirse un eléctrico y aquellos que no.

Hacia una plataforma europea de innovación y tecnología

Vicente Segura, socio responsable de Automoción de Deloitte, cerró el debate recordando que España es el segundo fabricante europeo de automóviles y el noveno a nivel mundial. Segura expresó su convicción de que el país tiene todo el potencial para convertirse en el gran hub europeo de la automoción, pero advirtió que esto requiere una evolución hacia nuevas ventajas competitivas. El reto estratégico consiste en transitar de ser una gran plataforma de fabricación tradicional a una plataforma activa de tecnología, innovación y creación de valor.

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Todos los participantes en la mesa de debate coincidieron en defender la neutralidad tecnológica como principio rector de la transformación del sector. Insistieron en que las decisiones deben tomar en cuenta las demandas reales del cliente, evitando imponer tecnologías específicas sin considerar la viabilidad económica de los usuarios. La convergencia de estos puntos de vista refleja un consenso claro sobre la necesidad de abordar la electrificación y la digitalización con un enfoque inclusivo y tecnológicamente agnóstico para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del ecosistema industrial español.