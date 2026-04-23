Líbano Busca Extender el Alto el Fuego con Israel en Conversaciones Mediadas por EE.UU.

Líbano se prepara para una segunda ronda de conversaciones con Israel, con la mediación de Estados Unidos, para intentar extender el alto el fuego actual antes de su expiración. La situación sigue siendo frágil, con ataques continuos y la ocupación israelí de territorio libanés como principales obstáculos para una paz duradera. Hizbulá juega un papel central, apoyando la tregua pero rechazando negociaciones directas con Israel.

Líbano se prepara para buscar una extensión del alto el fuego en una segunda ronda de conversaciones con Israel , mediadas por Estados Unidos , en un esfuerzo por mantener la pausa en los combates que expira este domingo.

La situación en la frontera libanesa-israelí sigue siendo extremadamente tensa y volátil, a pesar de la reducción en la intensidad de las hostilidades observada durante la tregua actual. Para Líbano, la prioridad fundamental es evitar una reanudación de las operaciones militares y una nueva escalada en un frente que permanece intrínsecamente ligado a la situación regional más amplia. La ocupación continua de territorio libanés por parte de Israel es vista por Beirut como un obstáculo clave para una paz duradera.

El ejército israelí mantiene una presencia dentro de territorio libanés, justificándola como una medida preventiva para impedir el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel, una justificación que ha sido repetida consistentemente por sus portavoces. Hizbulá, el actor central en este conflicto y un aliado clave de Teherán, se encuentra en una posición delicada.

Si bien apoya la continuidad del alto el fuego, insiste en que su viabilidad depende de ciertas condiciones y rechaza categóricamente cualquier forma de negociación directa con el Estado israelí. La fragilidad de la tregua se hizo dolorosamente evidente el miércoles, cuando se registraron bombardeos israelíes que resultaron en la trágica muerte de periodistas, incluyendo a Amal Khalil, y otros civiles.

Hizbulá respondió con varias acciones armadas en el sur del país, demostrando que la dinámica de represalias sigue activa a pesar de la tregua. La ofensiva israelí desde entonces ha dejado un saldo devastador, con un número significativo de víctimas y una infraestructura gravemente dañada. La reunión en Washington se produce en un momento crítico, con la delegación libanesa buscando una extensión del alto el fuego como un paso previo esencial a cualquier negociación más amplia y sustancial.

Beirut aspira a que una prórroga permita el inicio de una fase posterior centrada en abordar cuestiones estructurales fundamentales, incluyendo la delimitación definitiva de la frontera entre Líbano e Israel. Por su parte, Israel ha minimizado las diferencias con Líbano, afirmando que no existen desacuerdos serios más allá de cuestiones fronterizas puntuales.

Sin embargo, Israel considera que el principal obstáculo para una eventual normalización es la presencia y las acciones de Hizbulá. La cita en Washington contará con la participación del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, así como de los embajadores de Estados Unidos en Israel y Líbano. La mediación de Washington es crucial, pero Estados Unidos insiste en desvincular estas conversaciones de su estrategia más amplia frente a Irán.

No obstante, en el terreno, ambos escenarios permanecen profundamente interconectados. La situación exige una diplomacia cuidadosa y un compromiso genuino por parte de todas las partes involucradas para evitar una escalada que podría tener consecuencias devastadoras para la región. La comunidad internacional observa con preocupación, instando a la moderación y al diálogo constructivo. La consolidación de una tregua más duradera es esencial para garantizar la estabilidad y la seguridad en Líbano y en toda la región.

La reciente muerte de un soldado francés de la ONU en el Líbano, junto con las heridas sufridas por otros tres miembros de la fuerza de paz, subraya aún más la peligrosidad de la situación y la necesidad urgente de una solución pacífica. La tregua en Líbano se tambalea constantemente, oscilando entre acusaciones mutuas y bombardeos esporádicos, en vísperas de su renovación, lo que aumenta la incertidumbre y la tensión





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