Kylian Mbappé: el legado en construcción de una leyenda de la selección francesa

Un análisis detallado de la trayectoria de Kylian Mbappé con la selección francesa, desde su debut adolescente hasta su consolidación como capitán y segundo máximo goleador histórico. Repasamos sus estadísticas en Copas del Mundo, eliminatorias y torneos oficiales, así como sus logros con clubes y su proyección para seguir haciendo historia.

Kylian Mbappé es sin duda la figura más prominente de la selección francesa . Su trayectoria, desde su debut como adolescente prodigio hasta convertirse en capitán y líder absoluto, lo ha consagrado como uno de los delanteros más determinantes en la historia de Le Bleus.

Bajo la dirección técnica de Didier Deschamps, quien confió en su talento desde el principio, Mbappé no tardó en transformarse en la pieza angular del proyecto francés. Su velocidad, su capacidad de desequilibrio y su sangre fría ante el arco rival lo han convertido en un futbolista capaz de definir partidos en instantes. Los números respaldan su extraordinario impacto.

En amistosos internacionales ha anotado 11 goles en 23 encuentros; en la UEFA Nations League, 9 tantos en 21 partidos; en eliminatorias mundialistas, 11 goles en 16 compromisos. En las Copas del Mundo ha sido demolidor: 12 anotaciones en 14 partidos, ubicándolo ya entre los máximos anotadores históricos del torneo a pesar de su juventud. En clasificatorias europeas acumula 12 goles en 13 encuentros y en la Eurocopa suma un tanto en nueve partidos.

En total, con la selección mayor, Mbappé registra 56 goles y 40 asistencias en 96 partidos, un promedio casi de participación directa por juego, una cifra imponente que lo convierte en el segundo máximo goleador histórico de Francia. Su primer gran golpe sobre la mesa fue en Rusia 2018. Con solo 20 años, fue figura clave en la conquista del título mundial, anotando cuatro goles, incluido uno en la final, y sellando su condición de nueva estrella.

Cuatro años después, en Qatar 2022, volvió a demostrar su jerarquía. Francia alcanzó nuevamente la final y Mbappé ofreció una actuación para la historia: un hat-trick en el partido decisivo y ocho goles en el torneo. Pese a la derrota, su rendimiento lo consolidó como uno de los máximos anotadores en la historia de los Mundiales.

A nivel colectivo, además del bicampeonato mundialista y una UEFA Nations League, acumula un impresionante palmarés en clubes: 20 títulos, que incluyen múltiples ligas y copas en Francia y, recientemente, Supercopa e Intercontinental con el Real Madrid. Individualmente, ha sido campeón goleador en 14 torneos, cinco veces jugador del año en la Ligue 1 y ganador de la Bota de Oro 2024-25 con 31 goles. A sus 27 años, su historia con la selección francesa está lejos de terminar.

Tiene la oportunidad de convertirse en el máximo goleador histórico de Les Bleus y de superar a Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de los Mundiales, un desafío que parece al alcance de su talento y su ambición





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