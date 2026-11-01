Kyle Eastwood llega a España con Eastwood By Eastwood interpretando bandas sonoras en jazz

Kyle Eastwood presenta su espectáculo Eastwood By Eastwood en varias ciudades españolas, reinterpretando en clave jazzística las bandas sonoras de la filmografía de su padre.

Kyle Eastwood, contrabajista y compositor de jazz, ha llegado a España para presentar su espectáculo Eastwood By Eastwood. Esta gira tiene como objetivo principal reinterpretar en clave jazzística las bandas sonoras de la filmografía de su padre, el famoso cineasta Clint Eastwood. Las composiciones interpretadas han sido escritas por destacados compositores como Ennio Morricone, Lalo Schifrin, John Williams y por el propio Kyle Eastwood. Este proyecto musical representa un homenaje profundo a la herencia artística familiar y a la evolución del género jazz en el cine.

Infancia musical rodeada de grandes leyendas del jazz

Nacido en Los Ángeles en 1968, Kyle Eastwood recuerda con claridad la ingente cantidad de discos de jazz que su padre, el director, poseía en su casa. Desde su residencia en París, donde reside desde hace más de una década, explica que escuchaba habitualmente antiguos discos de 78 rpm. Clint Eastwood siempre fue un gran aficionado al jazz, especialmente a las grandes orquestas de los años 30 y 40, aunque también escuchaba a artistas como Miles Davis, Dave Brubeck, Chet Baker o Stan Getz. El jazz sonaba en casa constantemente y esto marcó profundamente a Kyle desde niño.

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Uno de sus primeros recuerdos musicales es el disco Time Out de Dave Brubeck, publicado en 1959 por Columbia, así como los grabaciones en directo de Duke Ellington en Newport. Aquel nuevo lenguaje del bebop, nacido en los años 40 y infinitamente más complejo y experimental que sus predecesores, atrapó de inmediato a Clint Eastwood. Esta pasión contagió a su segundo hijo, Kyle, quien es también hijo de la modelo Maggie Johnson y se ha convertido en un reputado compositor. Ha publicado una decena de discos y girado por todo el mundo componiendo bandas sonoras para películas de su padre.

De Mystic River a Lennie Niehaus como maestro

Desde que era un niño, Kyle merodeó por los rodajes de las películas de su progenitor durante su trabajo como músico. Recuerda con especial cariño el rodaje de Bird, el filme de 1988 en el que Clint Eastwood rindió un gran homenaje al jazz y a la figura de Charlie Parker. Eastwood sudó sangre para poder ver esta cinta en pantalla, desafiando las convenciones de Hollywood con una estructura compleja y una duración de tres horas. Aunque no fue un éxito comercial inmediato, la película narra la vida del saxofonista antes de morir a los 34 años.

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Lennie Niehaus, asesor musical de Bird, se convirtió en el gran maestro y valedor de Kyle para impulsar su carrera como compositor de cine. Kyle ha compuesto la música para títulos como Mystic River, Invictus, Million Dollar Baby, Banderas de nuestros padres, Gran Torino y Cartas desde Iwo Jima. Ahora rinde homenaje a los títulos más famosos de su padre con Eastwood By Eastwood, un espectáculo donde interpreta en clave de jazz las composiciones originales.

Recuerdos de festivales y conciertos inolvidables

Más allá del jazz, Kyle creció escuchando de todo, incluyendo a Frank Sinatra con Count Basie, y discos de blues de Ray Charles y Johnny Cash. Crecer en una casa llena de música fue fundamental para su desarrollo artístico. Muchos de esos álbumes se los regalaron directamente los músicos, a algunos de los cuales su padre conoció gracias a su posición. Kyle tuvo la suerte de crecer cerca del Festival de Jazz de Monterey, al que sus padres lo llevaban desde muy pequeño.

Uno de sus primeros conciertos fue el de la orquesta de Count Basie en 1977, cuando él tenía nueve años. Conoció a Joe Williams, Stan Getz, Art Pepper y Sarah Vaughan, entre otros. Aquella actuación de Count Basie fue una experiencia extraordinaria. Durante la primera parte estuvieron entre el público, y en la segunda pudieron acercarse al escenario. La potencia y el swing de la orquesta despertaron su interés por la batería, aunque empezó tocando el piano y aprendió guitarra para la película Honkytonk Man de 1982.

Temporada de conciertos en ciudades españolas clave

El espectáculo Eastwood By Eastwood se presenta en varias ciudades españolas con una agenda concisa pero intensa. La gira comienza en Granada en el Teatro Municipal Isabel La Católica, que es el escenario de la presentación actual. A continuación, el contrabajista y compositor se dirigirá al Auditorio El Círculo en Burgos, donde actuará el día 9 de la semana siguiente. Esta parada permitirá a los asistentes disfrutar de una reinterpretación única de temas clásicos del cine contemporáneo.

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Continuando la ruta, la cita será en Barcelona en el venue Paral·lel 62 el día 10, seguida de una presentación en Ciudad Real en el Teatro Municipal Quijano el día 12. La gira concluirá en Madrid, cerrando así un recorrido que une el legado de Clint Eastwood con la sensibilidad jazzística de su hijo. Este evento ofrece una oportunidad única para experimentar la música cinematográfica desde una perspectiva instrumental y rítmica distinta, honrando tanto a los compositores originales como a la figura central de esta historia musical familiar.