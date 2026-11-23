La exploración del guía Kurt Walde en julio de 2026 revela huesos de osos cavernarios en una nueva cavidad de los Dolomitas italianos, ampliando el hallazgo de Conturines.

El guía de montaña Kurt Walde ha logrado un hallazgo arqueológico y paleontológico significativo en los Dolomitas italianos al descubrir una nueva cavidad subterránea llena de restos fósiles. Esta localización se encuentra en las cercanías del Parque Natural Fanes-Senes-Braies, en el norte de Italia, y contiene huesos pertenecientes a la Edad de Hielo que complementan los conocimientos previos sobre osos cavernarios. El descubrimiento se oficializó en julio de 2026, tras una expedición solitaria que desafió condiciones técnicas complejas.

El Descubrimiento de la Nueva Cavidad Subterránea

La ubicación precisa de esta nueva entrada se sitúa en una ladera casi vertical a una altitud superior a los 2.850 metros, a un costado de la montaña opuesto a la famosa cueva de Conturines. Kurt Walde, quien reside en la ciudad de Brunico en el Tirol del Sur, llevó a cabo esta investigación tras observar una mancha oscura distintiva desde la cima hace tres años y medio, lo que le sugirió la presencia de una entrada oculta. La exploración directa requirió descender por una pendiente cubierta de rocas sueltas, una tarea que el guía describió como intensa debido a la falta de equipamiento completo en los últimos metros. A pesar de sentirse mal físicamente esa mañana y cargar con una mochila de 22 kilos, Walde prescindio de su cuerda para maniobrar con mayor agilidad. Logró acceder a la entrada sin ayuda y encontró un espectáculo extraordinario iluminado por su linterna frontal.

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Detalle del Cementerio de Huesos Encontrados

Dentro de la cavidad, Walde encontró un cementerio de esqueletos que destaca por su conservación y cantidad. La topografía interna presenta una línea recta de los primeros 60 metros que termina en un espeleotema, o depósito mineral natural. En esa zona, se localizó un hueso solitario sobre una formación rocosa con forma de mesa, una disposición que el guía consideró misteriosa. La estructura desciende hacia la izquierda, donde se acumularon numerosos huesos y cráneos. Walde recordó haber caminado sobre cáscaras de huevo para evitar alterar los hallazgos, encontrando incluso un cráneo unido a sus vértebras cervicales. La presencia de estos restos indica que la zona tuvo actividad biológica intensa en el pasado remoto.

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Relación con la Cueva de Conturines y Osos Cavernarios

La nueva cavidad comparte similitudes topográficas con la cueva de Conturines, el sitio confirmado más antiguo donde se hallaron restos de esta especie desde 1987. Los osos cavernarios de Conturines pesaban alrededor de 1.200 kg y medían 3 metros de largo, con machos de mayor tamaño que las hembras. Su dentadura sugiere una dieta estricta de hierbas alpinas, hojas y gramíneas resistentes. Los huesos encontrados en la nueva cavidad superan en cantidad a los de su hermana Conturines. Algunos restos pertenecen al oso de las cavernas común, mientras que otros corresponden a una especie desconocida hasta ahora, bautizada en honor a la comunidad ladina de la región. Este hallazgo podría transformar nuestra comprensión sobre estos animales casi 40 años después del hallazgo original.

Trayectoria del Guía y Contexto de la Expedición

Kurt Walde cuenta con 41 años de experiencia profesional y es uno de los dos únicos guías autorizados para acceder a la cueva de Conturines. Su investigación se basó en la intuición acumulada durante todas esas visitas, donde siempre sintió que la cueva principal escondía más de lo aparente. En julio de 2026, decidió enfrentar la pendiente para verificar la mancha negra observada años antes. Walde describió la entrada como un regalo que quería abrir lentamente, prolongando la sensación de euforia por entrar sin contratiempos. La proximidad geográfica y la estructura similar confirman que ambas cavidades forman parte de un mismo sistema de grutas, ofreciendo un contexto único para el estudio paleontológico en los Alpes italianos.