El Kunstpalast de Düsseldorf celebra el centenario de la GeSoLei con más de 70 equipos de ejercicio distribuidos entre 800 obras de arte.

El Kunstpalast de Düsseldorf en Alemania ha transformado la experiencia tradicional del museografía al integrar más de 70 equipos de gimnasio entre sus colecciones artísticas. Esta iniciativa, denominada GYM. Fit with Art, permite a los visitantes entrenar físicamente mientras contembran obras maestras distribuidas en 5.000 metros cuadrados. La instalación incluye caminadoras, máquinas de remo, elípticas, pesas rusas y otros aparatos estratégicamente ubicados frente a piezas clave.

Contexto histórico de la exposición artística

La actual exhibición conmemora el centenario de la GeSoLei, la Exposición de Atención Sanitaria, Bienestar Social y Ejercicio Físico que se celebró en la ciudad en 1926. Este evento histórico reunió a aproximadamente 7,5 millones de visitantes, consolidándose como la muestra más popular de la República de Weimar. La GeSoLei abarcaba temas vitales como medicina, deporte, bienestar social y nutrición, complementados por un amplio programa cultural y de entretenimiento.

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El museo actual se encuentra dentro del complejo Ehrenhof, una estructura construida expresamente para albergar aquella exposición original. La colección moderna del Kunstpalast contiene más de 800 obras de arte, las cuales ahora sirven de escenario para un circuito de entrenamiento diseñado con más de 20 estaciones. El objetivo principal es explorar la intersección entre el bienestar físico y la apreciación estética en un entorno histórico.

Dinámica y acceso a los equipos deportivos

Felix Krämer, director general del Kunstpalast, declaró que la muestra reúne dos mundos que aparentemente tienen poco en común. La propuesta invita a cuestionar las ideas habituales sobre una visita al museo mediante la acción física. La exhibición estará disponible hasta el 21 de febrero y está abierta a cualquier persona con entrada al museo o afiliada a la cadena de gimnasios Urban Sports Club.

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Los participantes tienen la libertad de decidir cuánto esfuerzo desean realizar durante su visita. Existe un programa variado de clases que incluye yoga, pilates y ejercicios de barra, aunque los asistentes también pueden seguir sus propias rutinas de entrenamiento. La participación está permitida para personas de cualquier edad durante el horario de apertura de martes a domingo.

Interacción estratégica entre ejercicio y obras de arte

Alina Fuchte, subdirectora del área de educación, señaló que no existe presión para ejercitarse, pero la iniciativa ha generado una demanda significativa. Se agotaron los cupos de todas las clases antes de que la exposición abriera sus puertas el 5 de noviembre. Fuchte destacó que muchos habitantes de la ciudad, aunque vivieran cerca, desconocían la existencia del museo hasta ver anuncios en gimnasios locales.

La ubicación de algunas estaciones busca crear un diálogo visual humorístico e instructivo con las obras. Por ejemplo, una máquina de remo ofrece una vista perfecta de varios paisajes marinos del siglo XIX. Otras estaciones se sitúan junto a retablos con paneles laterales para invitar a ejercicios de empuje de pecho que imiten la estructura de la pintura.

En el caso de la obra de Venus y Adonis del maestro flamenco Peter Paul Rubens, la instalación se posiciona frente a la figura de Adonis para realizar abdominales. Esta elección es intencional, ya que Rubens es conocido por sus representaciones de cuerpos femeninos, mientras que Adonis aparece con músculos marcados y abdominales definidos en esta versión.

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Impacto cultural y experiencias multisensoriales

Esta muestra es la más reciente de una serie que busca ofrecer experiencias multisensoriales a los visitantes. Iniciativas anteriores como Kunstpalast in Bloom permitieron floristas exhibir arreglos junto a las obras, mientras que The Secret Power of Scent invitó a oler elementos presentes en la colección.

La estrategia del Kunstpalast tiene como objetivo atraer a poblaciones que quizás no habrían considerado visitar el museo por motivos tradicionales. El éxito inicial sugiere que la combinación de actividad física y cultura puede romper barreras de acceso. La institución continúa experimentando con nuevas formas de percepción para enriquecer la relación del público con el arte contemporáneo y histórico.