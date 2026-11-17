El 57% de los jóvenes de 18 a 24 años arrastra impagos por compras menores. Un informe de Kruk advierte sobre el sobreendeudamiento invisible por micropagos.

Un nuevo informe del Observatorio Kruk revela que el 57% de los jóvenes de 18 a 24 años arrastra impagos derivados de compras menores y micropagos fraccionados. Este fenómeno, que afecta principalmente a la Generación Z nacida entre 2002 y 2008, señala una crisis silenciosa en las finanzas personales impulsada por la publicidad constante en redes sociales como TikTok e Instagram.

La trampa de los gastos microscópicos

Los gastos cotidianos, que individualmente parecen insignificantes, se acumulan recurrentemente para desestabilizar gravemente el presupuesto mensual de los jóvenes. Estas compras incluyen acciones tan habituales como tomar un café o adquirir una botella de agua, pero también elementos repetitivos como una camiseta o entradas para espectáculos que se fraccionan para crear una falsa sensación de menor impacto económico.

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Datos alarmantes del informe Kruk

El estudio destaca que el porcentaje de jóvenes con impagos por compras menores alcanza el 57%, una cifra muy superior a la media nacional que se sitúa en el 35,5%. Aunque el importe medio de la deuda de este grupo es de 9.478 euros, frente a los 35.854 euros de la población general, su margen mensual para nuevos compromisos es extremadamente limitado.

Financiación y impacto psicológico

La financiación se dispara en fechas clave, con un triple de jóvenes utilizando pagos aplazados en comparación con la media nacional del 9,6%. Además, el 78,3% de los jóvenes de 18 a 24 años compra por impulso tras descubrir productos en redes sociales y un 22,2% lo hace en el periodo navideño. El 31,7% de estos jóvenes siente culpa y el 28,7% vergüenza cuando ocurren impagos.

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Posiciones de la Asociación Asescon

El presidente de la Asociación Española de Consumidores (Asescon) advierte que se ha normalizado convivir con deudas y que los jóvenes asumen los impagos como algo cotidiano. La campaña navideña se ha convertido en una prueba de fuego para los bolsillos más vulnerables debido al bombardeo constante de ofertas que empuja al sobreendeudamiento invisible.

Estrategias de manejo financiero

Ante la presión de los ingresos y gastos, es común que aparezca el bloqueo y la tentación de posponer la revisión de las cuentas por miedo al qué dirán. Romper el silencio es el primer paso indispensable, ya que la educación financiera y la mediación temprana son herramientas fundamentales de libertad para gestionar la deuda.