KPop Demon Hunters celebra su primer aniversario como fenómeno cultural global

La película animada de Netflix, KPop Demon Hunters, cumple un año desde su estreno con récords de visualización, múltiples premios internacionales y celebraciones globales que incluyen giras de conciertos y lanzamientos de mercancía.

Han transcurrido doce meses desde que la película animada KPop Demon Hunters debutó en Netflix , el 20 de junio de 2025. Desde su lanzamiento, la producción ha conquistado al público global y ha acumulado numerosos récords y premios, destacándose por sus personajes memorables y una banda sonora extremadamente popular.

El filme, dirigido por Chris Appelhans y Maggie Kang, ha logrado mantenerse durante más de un año entre los contenidos más vistos de la plataforma, superando marcas previas y consolidándose como un fenómeno cultural de alcance internacional. Entre sus logros más notables se incluyen más de 600 millones de visualizaciones en Netflix, posicionándose como el título original más visto de la plataforma, y 20.500 millones de minutos de visualización acumulados solo en Estados Unidos, según Nielsen.

Además, su banda sonora ha superado los 15.000 millones de reproducciones worldwide, siendo la más escuchada de la década en Netflix. La canción principal, Golden, ha dominado las listas internacionales: lideró el Billboard Global 200 durante 18 semanas y estuvo ocho semanas en la cima del Billboard Hot 100. También se convirtió en la canción que más rápido alcanzó el Billions Club de Spotify, superando los 1.000 millones de reproducciones.

En premios mayor, la película obtuvo los Globos de Oro a mejor película animada y mejor canción original, los Grammy a mejor canción para medios visuales, y los Oscar en las mismas categorías. Asimismo, recibió el premio a canción del año en los American Music Awards.

Para celebrar su primer aniversario, Netflix ha organizado una serie de actividades globales, que incluyen proyecciones gratuitas en cines y espacios abiertos, una watch party de nueve horas en TikTok con versiones múltiples de la cinta, y el lanzamiento de una línea de cosméticos llamada Gonna Be Glowin, junto con mercancía conmemorativa y ediciones especiales en CD y vinilo. También se ofrecerá una experiencia inmersiva en las Netflix House de Filadelfia y Dallas.

A mediados de mayo se confirmó que la película prepara una gira mundial de conciertos, aunque aún no hay detalles sobre la participación de los actores de voz. Este proyecto, inspirado en la cultura coreana, ha trascendido como un hito en la animación y la música popular contemporánea





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