KPMG incorpora a Silvana Alfaya como nueva socia de ESG Assurance en Galicia, elevando a seis los socios de la comunidad y consolidando el equipo de sostenibilidad.

La firma de servicios profesionales KPMG ha incorporado a Silvana Alfaya como nueva socia del área de ESG Assurance y Sostenibilidad en Galicia. Este nombramiento eleva el número de socios que lideran la comunidad a seis profesionales, consolidando la estructura directiva de la firma en la región. Alfaya aporta más de dos décadas de experiencia en consultoría de sostenibilidad a un equipo que actualmente alcanza los 150 profesionales en la zona.

Nombramiento y perfil profesional

Silvana Alfaya es ingeniera Química por la Universidade de Santiago de Compostela y cuenta con un Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA). Su incorporación se integra en el equipo directivo junto a Daniel Fraga y Héctor Maldonado, responsables de Auditoría, así como a Eva Hernando y José Ramón Cuervo como abogados, y Diego Comendador en asesoramiento financiero. Esta estructura refleja la diversificación de servicios que ofrece la firma en la comunidad autónoma.

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La nueva socia es miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y participa activamente en su Comisión de Sostenibilidad. Su trayectoria incluye servicios a grupos multinacionales y empresas cotizadas del Ibex, lo que le permite ofrecer recomendaciones prácticas para el cumplimiento de los requerimientos de reporting no financiero. Esta visión global ha contribuido al crecimiento y consolidación del equipo de ESG Assurance y Sostenibilidad en Galicia en los últimos años.

Alcance técnico y normativo

El área dirigida por Silvana Alfaya gestiona la información no financiera, incluyendo la Información de Información No Financiera (EINF), bajo el marco normativo de la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y las Normas Europeas de Informes de Sostenibilidad (ESRS). Además, el equipo se especializa en el cálculo de huellas de carbono, la aplicación de la Taxonomía de la Unión Europea y los indicadores clave de desempeño (KPIs) vinculados a la financiación sostenible.

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Estos servicios son fundamentales para las empresas gallegas en el contexto actual. KPMG trabaja con sectores estratégicos como el textil, la pesca, la automoción, la distribución y el agroalimentario. La firma cuenta con oficinas en A Coruña y Vigo, donde trabaja con clientes de diversos tamaños y modelos de negocio, ofreciendo soluciones integrales que abarcan desde la auditoría tradicional hasta la sostenibilidad y la ciberseguridad.

Visión estratégica para las empresas

Silvana Alfaya considera que en la actual coyuntura las empresas gallegas deben poner el foco en mejorar su competitividad. Esto implica revisar sus cadenas de suministro y los potenciales riesgos geopolíticos, regulatorios y financieros. Al mismo tiempo, las organizaciones deben revisar sus modelos de negocio a medio plazo para aumentar su actividad en un entorno complejo.

La experta destaca que la incertidumbre, la sostenibilidad y el impacto de la Inteligencia artificial son factores que están aquí para quedarse en el mercado. KPMG, que ha ampliado y mejorado sus instalaciones en Vigo recientemente, ofrece un soporte clave para que las empresas naveguen estos desafíos. La firma continúa reforzando su presencia en Galicia, una comunidad en la que opera con más de 30 años de actividad y un equipo humano en constante expansión.