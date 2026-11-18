KPMG ejecuta su primera auditoría integral con inteligencia artificial en una empresa FTSE 250. El proyecto revela avances en eficiencia y riesgos regulatorios en la contabilidad financiera.

KPMG ha ejecutado con éxito su primera auditoría basada en inteligencia artificial en el mercado financiero británico, aplicando la tecnología a una compañía perteneciente al índice FTSE 250. Esta iniciativa marca un cambio de paradigma en la verificación de cuentas, integrando agentes autónomos en el proceso completo en lugar de limitarse a tareas aisladas. La firma británica confirmó que, aunque la herramienta mejoró la profundidad del análisis, la supervisión humana siguió siendo un componente indispensable para validar los hallazgos finales.

Mecanismo del Proyecto Exponential y agentes de IA

El experimento, bautizado internamente como Proyecto Exponential, desplegó más de cien agentes de inteligencia artificial para examinar los estados financieros de la empresa cliente. Estos sistemas operaron de forma paralela a una auditoría convencional realizada por el equipo tradicional de empleados de KPMG. Cada agente trabajó de manera autónoma en distintas áreas especializadas, recopilando, analizando y documentando datos de manera simultánea para optimizar el flujo de trabajo.

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La arquitectura del proyecto permitió que los agentes sugirieran los siguientes pasos a seguir durante la revisión. Un equipo de desarrollo dedicó cuatro meses a construir estos agentes digitales, los cuales fueron luego revisados y aprobados por un socio de auditoría. Es fundamental destacar que KPMG no utilizó los resultados de esta auditoría experimental como base para su validación formal de las cuentas, manteniendo una separación clara entre la prueba piloto y la certificación oficial.

Limitaciones técnicas y rol crítico de los auditores humanos

Las agentes de demostraron capacidades superiores en ciertos aspectos, planteando preguntas más precisas y profundizando en cuestiones financieras complejas. Cath Burnet, directora de auditoría de KPMG, señaló que la inteligencia artificial fue capaz de investigar con mayor detalle que el equipo humano en varias áreas específicas. Sin embargo, la dependencia total de la tecnología no fue viable, ya que surgieron limitaciones técnicas que requirieron corrección manual.

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La intervención humana fue obligatoria cuando los sistemas de IA no lograron relacionar correctamente un conjunto de normativas regulatorias con la documentación específica de la empresa. KPMG no reveló el tamaño exacto del equipo humano, pero confirmó que dos socios y un director colaboraron estrechamente con gerentes senior y personal menos experimentado. Los profesionales establecieron los objetivos de los agentes, proporcionaron contexto sobre la actividad empresarial y supervisaron periódicamente el progreso para garantizar la precisión.

Eficiencia operativa y debate sobre honorarios de auditoría

La aplicación de estas herramientas digitales promete importantes ahorros de tiempo en la revisión de cuentas, un proceso que tradicionalmente factura a los clientes el trabajo de amplios equipos de jóvenes contables bajo la supervisión de pocos profesionales sénior. A pesar de la eficiencia operativa, KPMG evitó aclarar si esta reducción en los costes de procesamiento se traducirá directamente en una rebaja de los honorarios para los clientes auditados.

No obstante, la propia KPMG International ha comenzado a negociar rebajas en sus propios honorarios de auditoría, argumentando que la inteligencia artificial abaratará los costes internos del trabajo. Andy Hammond, líder global de servicios de auditoría de la firma, ha participado en varios proyectos de auditoría paralela para observar el comportamiento de los sistemas. La firma sostiene que la tecnología permite una revisión de las cuentas más rápida y económica, transformando la estructura operativa del sector.

Riesgos regulatorios y futuro de la adopción tecnológica

La rápida adopción de la inteligencia artificial ha suscitado dudas sobre la capacidad de los auditores para supervisar adecuadamente el trabajo de las máquinas. El regulador contable británico, el Consejo de Información Financiera, advirtió recientemente que el uso de IA podría representar una amenaza clara para la integridad y la independencia de los auditores si estos adoptaran las conclusiones de los agentes sin escrutinio.

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Un informe del Centro para la Auditoría de Interés Público, un grupo de estudio y formulación de políticas, reflejó una confianza limitada en la inteligencia artificial entre los organismos que nombran y supervisan a los auditores. Los expertos señalan el riesgo de que los profesionales acaben siendo demasiado dependientes de la tecnología, lo que reduciría su escepticismo profesional, además de preocupaciones sobre la seguridad de los datos y las posibles "alucinaciones" generadas por la IA.

A largo plazo, KPMG espera poder ofrecer auditorías basadas en inteligencia artificial a sus clientes de forma rutinaria. El proyecto se ampliará a un máximo de veinte auditorías de mayor envergadura en el futuro próximo. Cath Burnet indicó que la tecnología necesaria aún no está disponible a la escala requerida para llevar a cabo miles de auditorías. Asimismo, advirtió que algunas empresas podrían preferir no utilizar este servicio debido a la falta de datos suficientemente claros para que los agentes operen con eficacia.