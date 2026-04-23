KPMG Anuncia Recortes de Personal en Estados Unidos: Un 10% del Equipo de Auditoría Afectado

KPMG recortará alrededor del 10% de su equipo de auditoría en Estados Unidos, tras intentos fallidos de jubilaciones anticipadas. La medida busca alinear el tamaño de la firma con su negocio y mejorar la eficiencia.

KPMG , una de las firmas de auditoría más importantes a nivel mundial, ha anunciado un recorte significativo de su plantilla en Estados Unidos , afectando aproximadamente al 10% de su equipo de auditoría .

Esta decisión, revelada en una reunión interna celebrada el miércoles, responde a una estrategia a largo plazo para optimizar la estructura y el tamaño de la firma, adaptándola a las dinámicas actuales del mercado y a las necesidades de sus clientes. La medida se considera necesaria debido a que KPMG ha crecido considerablemente en los últimos años, superando en tamaño a sus competidores directos, Deloitte, EY y PwC, en relación con su volumen de negocio.

La empresa ha intentado, sin éxito, persuadir a los socios menos productivos para que se jubilen anticipadamente durante varios años, lo que ha llevado a la adopción de esta drástica medida de reducción de personal. Se estima que varias docenas de socios perderán sus empleos, aunque KPMG se ha negado a proporcionar una cifra exacta. La firma cuenta con un total de 1.400 socios y directores generales en el área de auditoría y aseguramiento, según su último informe de transparencia.

Esta reestructuración se produce en un momento crucial para KPMG, apenas nueve meses después de la llegada de Tim Walsh como consejero delegado de la firma estadounidense y la designación de nuevos líderes para el área de auditoría y aseguramiento. Walsh ha impulsado una revisión exhaustiva de la estrategia de la empresa, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la calidad de los servicios ofrecidos.

La decisión de reducir la plantilla se enmarca dentro de este proceso de transformación, buscando alinear los recursos de la firma con sus objetivos estratégicos. KPMG ha enfatizado que, a pesar de los recortes, su equipo de socios auditores sigue siendo sólido y que la firma está en una posición favorable para atraer nuevos talentos en el futuro.

La empresa ha asegurado que los socios afectados recibirán paquetes económicos y apoyo para la búsqueda de empleo, reconociendo su contribución a KPMG y a sus clientes. La necesidad de esta reestructuración se ha visto agravada por la creciente competencia en el sector de la auditoría y la presión para reducir los costes.

Las empresas de auditoría se enfrentan a la necesidad de invertir en nuevas tecnologías y habilidades para adaptarse a los cambios en el entorno regulatorio y a las demandas de los clientes. KPMG ha reconocido la importancia de la innovación y la transformación digital para mantener su posición de liderazgo en el mercado.

La firma está invirtiendo en áreas como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la automatización para mejorar la eficiencia de sus procesos y ofrecer servicios más innovadores a sus clientes. Además, KPMG está trabajando para fortalecer su cultura empresarial y atraer y retener a los mejores talentos. La empresa ha implementado programas de desarrollo profesional y de bienestar para sus empleados, con el objetivo de crear un entorno de trabajo más atractivo y motivador.

La reducción de la plantilla se considera una medida necesaria para liberar recursos y permitir a KPMG invertir en estas áreas estratégicas. A pesar de los desafíos, KPMG sigue siendo una de las firmas de auditoría más importantes del mundo, con una sólida reputación y una amplia base de clientes.

La firma ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, aumentando su cuota de mercado en la auditoría de empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, alcanzando el 9,8% en 2025, según datos de Audit Analytics. El plan de jubilación voluntaria ofrecido por KPMG durante varios años no logró atraer al número de socios deseado, lo que obligó a la empresa a tomar medidas más drásticas.

La falta de respuesta a este plan sugiere que muchos socios no estaban dispuestos a abandonar sus puestos, ya sea por razones financieras o profesionales. La decisión de reducir la plantilla ha generado preocupación entre los empleados de KPMG, como se refleja en los foros de redes sociales.

Sin embargo, la empresa ha tratado de tranquilizar a sus empleados, asegurando que la reestructuración es necesaria para garantizar el futuro a largo plazo de la firma. KPMG ha reiterado su compromiso con sus clientes y con la calidad de sus servicios. La empresa ha asegurado que la reducción de la plantilla no afectará a su capacidad para cumplir con sus obligaciones contractuales y para ofrecer servicios de auditoría de alta calidad.

La firma ha enfatizado que está trabajando estrechamente con sus clientes para garantizar una transición sin problemas y para minimizar cualquier impacto negativo. La reestructuración de KPMG es un ejemplo de los desafíos que enfrentan las empresas de auditoría en un entorno empresarial cada vez más competitivo y dinámico. Las empresas de auditoría deben adaptarse constantemente a los cambios en el mercado y a las demandas de los clientes para mantener su posición de liderazgo.

La decisión de KPMG de reducir su plantilla es una medida audaz que podría tener un impacto significativo en el sector de la auditoría. Sin embargo, la empresa confía en que esta reestructuración le permitirá fortalecer su posición en el mercado y ofrecer servicios de mayor calidad a sus clientes





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