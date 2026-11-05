Koldo García revela presunto acuerdo con el PP para afectar a Pedro Sánchez

Koldo García asegura haber pactado con el Partido Popular un millón de euros y gastos de defensa para incriminar a Pedro Sánchez. El PP niega rotundamente estas acusaciones mientras la Guardia Civil continúa sus registros.

El exasesor de Transportes Koldo García ha lanzado una acusación grave durante su estancia en prisión al afirmar que alcanzó un acuerdo con el Partido Popular y su abogado Alberto Durán. Según declaraciones vertidas en un audio publicado por la SER, el pacto incluía el abono de sus gastos de defensa jurídica y una cifra de un millón de euros a cambio de facilitar información destinada a desplazar del poder al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El contenido del supuesto pacto financiero

Esta revelación se produce en un momento de alta tensión política y judicial, justo después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraran la vivienda del exministro José Luis Ábalos en Valencia el 5 de noviembre de 2026. Koldo García, condenado a diecinueve años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho y malversación, asegura que Eduardo Inda, director del medio digital donde se formaba, le había indicado que recuperaría ese dinero mediante la facturación de publicidad institucional a gobiernos populares.

Also read Feijóo exige la dimisión de Pedro Sánchez tras la renuncia de Óscar Puente

El texto de la presunta negociación no se limitaba únicamente a cubrir los costes legales. El acuerdo contemplaba un pago condicionado de un millón de euros, una suma que el PP niega por completo. Fuentes de Génova califican estas afirmaciones de absolutamente falsas y sugieren que podrían tratarse de una maniobra para oscurecer las investigaciones en curso. Asimismo, cuestionan la veracidad de los hechos apuntando que, si alguien ofreciera esa cantidad a Koldo García, el exasesor habría aceptado cualquier encargo, lo que desdice la lógica del supuesto incumplimiento.

La negativa tajante del Partido Popular

El Partido Popular ha respondido con contundencia a las insinuaciones de Koldo García, desmintiendo rotundamente cualquier vínculo con tal negociación. Representantes del partido sostienen que ni sus servicios jurídicos ni el abogado Alberto Durán firmaron jamais pactos de este tipo. Además, el digital de Inda ha argumentado que el pago de doscientos cuarenta y dos mil euros a la abogada del acusado no fue para servicios legales, sino por la cesión de derechos de imagen y propiedad intelectual para contenidos audiovisuales.

Advertisement

A pesar de los esfuerzos por desmentir la historia, el medio Público ha enviado varias preguntas directas a la formación de Feijóo solicitando explicaciones claras y concretas sobre este asunto. Hasta el momento, el partido no ha proporcionado ninguna respuesta a estas interrogantes, lo que ha alimentado el descrédito mutuo. Desde la Moncloa, la indignación es máxima, considerando que influir en el testimonio de una persona de cualquier manera constituye un delito grave que merece las máximas sanciones legales.

Impacto en la campaña electoral y registros de la UCO

Esta nueva pieza separada del caso que instruye la Audiencia Nacional ha añadido un vuelco inesperado a la campaña electoral. La Guardia Civil llevó a cabo una operación que culminó con el arresto de seis personas en Valencia, imputadas por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Posteriormente, estas personas fueron puestas en libertad durante la tarde del mismo día, pero la operación dejó un rastro significativo en el tejido político y judicial del país.

El PSOE ha manifestado que está estudiando acciones legales contra estas maniobras, exigiendo transparencia y responsabilidad política. Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior a la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, declaró que total colaboración con la Justicia, aunque señaló que la investigación parece ser un caso ya conocido desde hace años. El líder ejecutivo desestimó las nuevas informaciones como sorpresivas, manteniendo su postura de respeto absoluto hacia el orden legal.

Desafíos legales sobre vínculos personales del presidente

Un aspecto central de esta controversia afecta a la identidad del chófer personal de Pedro Sánchez. El PP señala a una persona vinculada al PSOE, pero fuentes cercanas a la Moncloa niegan tajantemente que Cristian Corvillo haya sido jamás el conductor del presidente, ni durante las primarias socialistas de 2017, ni como secretario general, ni como jefe del Ejecutivo. Estos entornos reiteran que desconocen a dicha persona, tal y como ya se transmitió en marzo de 2025 durante la comparecencia de Corvillo en la Comisión de Investigación del Senado.