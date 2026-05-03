Koldo García mintió al Supremo: tenía el teléfono de Sánchez guardado como 'Número 1'

Las copias de seguridad de la agenda de Koldo García revelan que guardó el número personal del Presidente Sánchez como 'Número 1' entre 2018 y 2023, contradiciendo sus declaraciones ante el Tribunal Supremo.

La reciente investigación en torno al caso Koldo revela nuevas y significativas informaciones que contradicen declaraciones previas realizadas ante el Tribunal Supremo . Koldo García , exasesor de José Luis Ábalos, habría mentido al negar tener el número de teléfono personal del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , en su agenda.

Las copias de seguridad de su teléfono móvil demuestran que el número de Sánchez fue guardado bajo el alias 'Número 1' entre 2018 y 2023. Este hallazgo no solo confirma la existencia de una comunicación directa entre ambos, sino que también refuerza el testimonio del empresario Víctor de Aldama, quien previamente declaró sobre dicha comunicación.

La agenda de Koldo contenía, además del número de Sánchez, los contactos de su círculo más cercano, incluyendo asesores, secretarias y escoltas, lo que sugiere un acceso privilegiado a la información y una relación de confianza. La eliminación del número de teléfono de Sánchez de la agenda de Koldo coincidió con el cese de Ábalos y el inicio de la investigación de la Guardia Civil (UCO), lo que plantea interrogantes sobre la intención de ocultar esta conexión.

El análisis detallado de los metadatos del contacto 'Número 1' revela que Koldo García deliberadamente omitió información en los campos de 'Apellido', 'Segundo Nombre', 'Prefijo' y 'Sufijo', dejando únicamente el campo 'Nombre' rellenado con 'Numero 1'. Esta práctica sugiere un intento de enmascarar la identidad del contacto y mantener la comunicación en secreto.

El número de teléfono personal de Sánchez, que comienza por 660, fue incluido en la agenda de Koldo García entre el 6 de septiembre de 2018 y el 4 de julio de 2019. La relación entre Koldo García y Pedro Sánchez se remonta a las Primarias del PSOE de 2017, donde el exasesor fue un colaborador cercano del actual Presidente del Gobierno.

Además, se ha revelado que Koldo García también borró los mensajes de WhatsApp intercambiados con el 'Número 1', lo que dificulta aún más la reconstrucción completa de sus comunicaciones. Este borrado se produjo poco después de que Sánchez anunciara que Ábalos sería el número dos por Valencia en las elecciones generales de 2023, lo que sugiere una posible conexión entre ambos eventos.

La mentira de Koldo García ante el Tribunal Supremo busca desacreditar el testimonio de Víctor de Aldama, quien afirmó que Koldo y Sánchez mantenían una comunicación directa. La existencia del contacto 'Número 1' en la agenda de Koldo, junto con la eliminación posterior del mismo y de los mensajes de WhatsApp, plantea serias dudas sobre la transparencia de las acciones de Koldo García y su relación con el Presidente del Gobierno.

La investigación continúa para determinar el alcance de esta conexión y las posibles implicaciones en el caso de corrupción que involucra a Koldo García y a otros funcionarios públicos. El descubrimiento de este contacto clave ha generado una gran controversia política y ha intensificado las demandas de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La manipulación de la agenda y la eliminación de pruebas son acciones que socavan la confianza en las instituciones y exigen una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes





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