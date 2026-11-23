Koldo García denuncia ante la Fiscalía General del Estado al Govern balear por dejar caducar una reclamación de 2,6 millones por mascarillas.

El exasesor ministerial Koldo García, condenado a 19 años de prisión por el ' caso mascarillas', ha denunciado al Govern balear ante la Fiscalía General del Estado por dejar caducar una reclamación económica de 2,6 millones de euros por mascarillas adquiridas durante la pandemia de coronavirus. La información, a la que ha tenido acceso Europa Press, detalla que la denuncia se dirige contra autoridades y funcionarios de la Conselleria de Salud y del IbSalut.

Según el escrito, esos responsables debían tramitar y resolver el expediente entre octubre de 2023 y enero de 2024. La reclamación iba contra la empresa Soluciones de Gestión, de Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio de prisión en el mismo juicio que García. Los hechos, según la denuncia, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación.

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Cómo se produjo la caducidad de la reclamación

La caducidad del expediente, según la denuncia de Koldo García, se debió a la falta de resolución dentro del plazo legal. El IBSalut había adjudicado a Soluciones de Gestión, el 8 de mayo de 2020 y por el procedimiento de emergencia, el contrato de suministro de mascarillas FFP2 por un importe de 3,7 millones de euros.

Un mes después, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo informó de que las mascarillas suministradas no cumplían los requisitos FFP2. A partir de ese informe, el Govern, presidido entonces por Francina Armengol, inició un procedimiento para reclamar la devolución de una cantidad que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cifra en 2,6 millones de euros.

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De acuerdo con el escrito, la reclamación se notificó a la mercantil en octubre de 2023, cuando Marga Prohens ya había asumido la presidencia de Baleares. Al tratarse de un procedimiento iniciado de oficio y capaz de producir efectos desfavorables para el interesado, la falta de resolución expresa en el plazo de tres meses determinaba su caducidad, algo que la UCO recogió en un atestado fechado en febrero de 2024.

La denuncia sostiene que la administración autonómica tenía dos vías para evitar la caducidad: dictar una resolución en el plazo establecido o solicitar la suspensión del mismo. Ninguna de las dos se llevó a cabo, y la reclamación no llegó a presentarse.

Qué sostiene la denuncia de Koldo García

Koldo García, que fue asesor del exministro José Luis Ábalos, sostiene que la pasividad de los responsables fue deliberada. Citando extractos de atestados de la UCO, recuerda que los responsables de Soluciones de Gestión daban por hecho que la administración balear en principio no iban a hacer nada para dejarlo morir.

Según los extractos citados, los investigadores dejaron de observar comunicaciones entre las partes sobre este asunto pocos días antes de la fecha límite para realizar la reclamación. Para García, el Govern dejó de ingresar casi tres millones de euros de dinero público por la sola pasividad de quienes debían resolver.

La denuncia también menciona un oficio de la Guardia Civil que alude a una supuesta intervención en los hechos del actual secretario general del PP, Miguel Tellado. El mismo documento aclara que este extremo no se pudo contrastar. Esta información no se acompaña de ninguna imputación en el texto publicado.

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El texto no recoge una respuesta del Govern balear, de la Conselleria de Salud ni del IbSalut a las acusaciones formuladas en la denuncia.

Diligencias que reclama la Fiscalía General

Koldo García pide a la Fiscalía General del Estado que practique una serie de diligencias para esclarecer si los hechos tienen relevancia penal. Entre ellas, solicita que se requiera a la Conselleria de Salud y al IBSalut la remisión del expediente completo de reclamación a Soluciones de Gestión.

La denuncia reclama también que se identifique a las autoridades y funcionarios competentes para instruir y resolver el expediente, así como a sus superiores jerárquicos. Asimismo, pide que se pregunte al Govern si, tras la caducidad, inició un nuevo procedimiento y, en caso negativo, que explique por qué razón.

Por último, el escrito solicita que el Govern aporte las comunicaciones, instrucciones o notas internas relacionadas con la decisión de no resolver el expediente o no suspender el plazo. Con estas diligencias, la denuncia busca determinar si la caducidad de la reclamación de 2,6 millones de euros responde a una actuación con consecuencias penales.