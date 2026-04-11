Kodi 22 Piers Alpha 3: Llegan mejoras en Dolby Vision y más novedades

Kodi, el popular centro multimedia, lanza la versión preliminar Kodi 22 Piers Alpha 3. Esta actualización introduce mejoras significativas en Dolby Vision, Blu-ray y gestión de subtítulos, además de correcciones de errores y optimización general. Se recomienda precaución al ser una versión Alpha.

Kodi continúa avanzando en el desarrollo de su próxima gran actualización . El equipo responsable de este popular centro multimedia ha liberado Kodi 22 Piers Alpha 3, una nueva versión preliminar que llega con mejoras significativas en Dolby Vision , entre otras. Es importante recordar que nos encontramos ante versiones preliminares, por lo que podrían presentarse fallos y cierres inesperados.

No obstante, el lanzamiento de esta última versión beta de Kodi 22 Piers deja claro que su lanzamiento final se encuentra cada vez más cerca. Esta versión de Kodi 22 Piers se enfoca principalmente en la corrección de errores y la mejora de la estabilidad. Aunque se han implementado múltiples mejoras, es común en este tipo de compilaciones que puedan surgir fallos o comportamientos inesperados, por lo que no se recomienda su instalación como versión principal si utilizas Kodi a diario. Los usuarios deben tener en cuenta que, al tratarse de una versión Alpha, la estabilidad podría verse comprometida y es fundamental estar preparado para posibles contratiempos.\Entre los cambios más relevantes que incorpora Kodi 22 Piers Alpha 3, destacamos mejoras sustanciales en la compatibilidad con Dolby Vision, optimizaciones en la reproducción de Blu-ray y avances significativos en la gestión de subtítulos y bibliotecas multimedia. Asimismo, se han actualizado componentes esenciales del sistema, como FFmpeg 8.0.1 y Python 3.14.3, elementos que influyen directamente en la compatibilidad con diversos formatos de vídeo y audio, ampliando así el soporte. Además, Kodi ha corregido diversos errores relacionados con el manejo del audio, reduciendo problemas de sincronización y mejorando la reproducción con baja latencia. Adicionalmente, se han realizado ajustes en la gestión de perfiles de usuario, en el soporte para archivos comprimidos y en la estabilidad general del sistema en diferentes plataformas, incluyendo Windows, Linux, Android y webOS. Estos ajustes buscan ofrecer una experiencia más fluida y estable para los usuarios, independientemente del dispositivo que utilicen. La optimización para Blu-ray representa una mejora considerable para los aficionados al cine en alta definición, ya que se han perfeccionado tanto la navegación por los menús como la reproducción de capítulos, enriqueciendo la experiencia visual.\En cuanto a las novedades de Kodi 22 Piers Alpha 3, el equipo de desarrollo también ha anunciado mejoras en el soporte para Blu-ray, tanto en la navegación por los menús como en la reproducción de capítulos. Esto será muy bien recibido por aquellos que priorizan la calidad de imagen y sonido. Como se ha detallado, las novedades son numerosas. Si deseas probarlas antes que nadie, puedes instalar Kodi 22 Alpha 3 en tu televisor, ordenador o cualquier otro dispositivo compatible. Antes de instalar una versión preliminar, es crucial tener en cuenta que puede contener errores. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente realizar una copia de seguridad de la configuración y de la biblioteca multimedia para prevenir la pérdida de datos en caso de que surja algún problema durante la instalación o el uso de la versión. Finalmente, se han proporcionado los pasos necesarios para descargar e instalar Kodi 22 Alpha 3, asegurando que los usuarios puedan disfrutar de las últimas mejoras y correcciones implementadas





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