Knicks coronan su primer campeonato de la NBA en 53 años tras remontada épica contra los Spurs

Los New York Knicks vencen a los San Antonio Spurs 94‑90 en el quinto partido de las Finales y consiguen su primer título desde 1973, impulsados por una actuación decisiva de Jalen Brunson y una segunda mitad de alta intensidad.

Los New York Knicks lograron, tras una remontada histórica, su primer título de la NBA desde 1973 al vencer a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las finales, cerrando la serie 4-1.

El encuentro, disputado en el objetivo de los Spurs, estuvo marcado por una ventaja inicial de 16 puntos a favor de San Antonio, ampliada al inicio del segundo cuarto gracias a la imponente actuación defensiva de Victor Wembanyama, quien acumuló cinco bloqueos antes del descanso. Sin embargo, los Knicks empezaron el partido con una ofensiva extremadamente fría, encestando sólo 5 de 26 tiros en los primeros 16 minutos (un 19 %), y cometiendo nueve pérdidas de balón, lo que facilitó que el conjunto texano construyera una ventaja cómoda.

A medida que el segundo cuarto avanzaba, Jalen Brunson tomó el control del juego, liderando a su equipo y sumando 16 puntos antes del descanso, mientras Mikal Bridges reducía la diferencia a seis puntos con un tiro crucial a falta de tres minutos. Las faltas de Karl‑Anthony Towns y una falta flagrante sobre Josh Hart de los Knicks también influyeron en el desarrollo, permitiendo que New York se acercara a los Spurs, aunque la ventaja del rival volvió a crecer a dos dígitos al entrar en el tercer cuarto





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