Knicks celebran histórico campeonato en Nueva York entre euforia y caos

Los seguidores de los New York Knicks inundaron las calles de la ciudad para festejar su primer título de la NBA en más de 50 años, generando una fiesta masiva que derivó en disturbios y detenciones.

Los seguidores de los New York Knicks convirtieron la noche del sábado en una auténtica fiesta callejera en la Gran Manzana, celebrando el primer campeonato de la NBA del equipo en más de medio siglo.

Desde tempranas horas, multitudes vestidas en los colores del club -amarillo, rojo, naranja y azul- se aglomeraron alrededor del Madison Square Garden, transformando la zona en un torbellino de cantos, banderas y energía desbordante. Cuando el silbato final resonó y los Knicks aseguraron la victoria, la euforia explotó: aficionados chocaban los puños, entonaban himnos como "Empire State of Mind" y "New York, New York", y los sonidos de los autos se convirtieron en percusión improvisada.

En medio del alboroto, el pívot Karl‑Anthony Towns abrazó al alero O. G. Anunoby, capturando en una foto el momento que simboliza el fin de una sequía de 53 años sin títulos. La celebración no se limitó al estadio; la ciudad entera se llenó de pantallas gigantes, bares y zonas de visualización acordonadas, donde los fanáticos miraban el partido en tiempo real mientras el caos controlado se desbordaba en la calle.

Antes del partido, Nueva York ya mostraba señales de una ciudad poseída por la anticipación. Barricadas metálicas rodeaban el Madison Square Garden y puestos policiales se establecían alrededor de la Penn Station para evitar una repetición del desorden vivido el miércoles anterior, cuando decenas de seguidores fueron detenidos tras una remontada histórica de los Knicks.

Al mismo tiempo, la ciudad acogía la Copa del Mundo de fútbol, con seguidores de Brasil y Marruecos compartiendo espacios con los amantes del baloncesto, creando una extraña colisión de pasiones deportivas. Los sonidos de los conciertos de 5 Seconds of Summer, cuyas entradas se agotaron, se entremezclaban con los cánticos de los aficionados, mientras el Hudson mostraba su propio espectáculo de luces.

La mezcla de eventos hizo que la noche del sábado fuera un crisol cultural donde el deporte y la música afirmaban la identidad vibrante de Nueva York. Sin embargo, la euforia se tornó rápidamente en caos. Tras la victoria, la multitud se desbordó, trepando semáforos, postes de luz y estructuras de construcción.

Los videos mostraron a seguidores parados sobre taxis, colgando de vigas y cruzando intersecciones en masa, mientras la policía de Nueva York y los bomberos luchaban por contener la agitación. El Departamento de Policía de Nueva York informó que 56 personas fueron detenidas, entre ellas 15 arrestos, y que diez oficiales resultaron heridos.

Se registraron intentos de voltear vehículos, lanzar botellas y fuegos artificiales, y se reportaron actos de violencia, como el apuñalamiento ocurrido en la Penn Station antes de las finales. A pesar de los incidentes, la cifra de asistentes a la zona del Garden superó los diez mil, recordando a las celebraciones anteriores de los playoffs, cuando una reunión en Bryant Park había terminado también en disturbios.

El triunfo de los Knicks, aunque celebrado con pasión desbordada, dejó al descubierto la necesidad de una mayor planificación y control de multitudes para futuros eventos de magnitud similar





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